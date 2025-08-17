على خلفية تغطية حادث وادي الحراش: تعليق عمل 4 قنوات جزائرية مؤقتا

قررت الهيئة الجزائرية لضبط ممارسات البث السمعي البصري مساء السبت، الوقف الفوري لبث أربع قنوات تلفزيونية خاصة لمدة 48 ساعة متصلة.

ويأتي ذلك بسبب ما قالت الهيئة إنه “إخلالات مهنية فادحة” ارتكبتها هذه القنوات خلال تغطيتها الاعلامية لحادث سقوط حافلة لنقل الركاب في وادي الحراش بالعاصمة الجزائرية يوم الجمعة.

وأشار بيان الهيئة إلى أن قرار التعليق يشمل قنوات (البلاد)، و(الوطنية) و(الحياة) و(الشروق الإخبارية)، مضيفا أن القرار يشمل تعليق البثين الفضائي والرقمي المباشر، مع حظر تحميل أو إعادة نشر أي محتوى جديد على المنصات الرقمية خلال مدة التعليق، والسحب الفوري لجميع المواد المخالفة من المواقع والمنصات الاجتماعية والقنوات الرقمية التابعة.

وجاء في البيان “تم التثبت من وقوع إخلالات مهنية فادحة، تمثلت خصوصا في استجواب جرحى داخل مرافق الاستعمالات والإنعاش، وملاحقة أهالي

الضحايا في لحظات الصدمة، وبث صور وأصوات صادمة من دون تنبيه مسبق، والسعي لتعظيم مؤشرات التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي على حساب كرامة المواطن وخصوصيته”.

ولقي 18 شخصا مصرعهم وأصيب 9 آخرون،، مساء الجمعة، إثر سقوط حافلة في واد بالجزائر العاصمة، حسب ما أعلنت الحماية المدنية.

وأظهر مقطع فيديو، تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اللحظات الأولى للحادث، وتدخُّل مواطنين ألقوا بأنفسهم في الوادي من أجل إنقاذ العالقين داخل الحافلة قبل أن يلحق بهم أفراد الحماية المدنية ( الدفاع المدني).