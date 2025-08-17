“كنا نتابع الجزيرة في صمت”.. سوريتان تكشفان جانبا من معاناة سنوات القمع إبان حكم الأسد (شاهد)

عبَّرت امرأتان سوريتان عن ارتياحهما بعد ما وصفتاها بـ”مرحلة التحرير”، مؤكدتين أن السوريين أصبحوا قادرين على الحديث بحرية عن أوضاعهم وظروف حياتهم.

وفي لقاء مع برنامج “تاكسي الجزيرة مباشر” خلال جولة في مدينة طرطوس السورية، قالت ميس (مهندسة) “كنا نتابع الجزيرة قبل التحرير لكن بصمت، فلم نكن نستطيع أن نذكر اسمها أو نناقش ما نراه على شاشتها، أما اليوم فنشعر أننا قادرون على الكلام ومشاركة آرائنا”.

وأوضحت ليلى (معلمة) أن طرطوس لم تكن تحظى بتغطية إعلامية واسعة في السابق، وهو ما دفعهم إلى الحديث الآن لإظهار صورة مختلفة عن واقع مدينتهم.

معاناة المواطنين قبل سقوط النظام

وتحدثت ميس عن الصعوبات التي عاشها السكان قبل التغيير، حيث ساد الخوف والضغط على مختلف فئات المجتمع، إضافة إلى معاناة كبيرة في لقمة العيش وارتفاع مستمر في الأسعار، لدرجة أن أي حديث عن زيادة الرواتب كان يقابله ارتفاع فوري في تكاليف المعيشة.

وعن الوضع الحالي، أكدت أن زيادة الرواتب الأخيرة لم تؤد إلى ارتفاع جديد في الأسعار، معتبرة ذلك خطوة إيجابية.

كما شددت على أن طرطوس تعيش استقرارا أمنيا، حيث يقضي الأهالي أوقاتهم على الكورنيش والمقاهي بحرية أكبر، وسط أجواء اجتماعية مريحة مقارنة بالماضي.