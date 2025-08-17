لابيد: هذا هو الشيء الوحيد الذي سيُضعف حركة حماس (فيديو)

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن الأسرى الإسرائيليين في غزة ليسوا جزءا من أي حسابات عسكرية، بل هم مواطنون يجب أن تعيدهم الحكومة إلى منازلهم وعائلاتهم.

وأضاف لابيد، في مقطع فيديو عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الأحد “يمكن للحكومة التضحية بهم من أجل الجهد العسكري، لكننا لن نسمح بذلك. لن يوقفنا أحد، ولن يرهقنا أحد، ولن يخيفنا أحد”.

وتابع أن “المعارضة ستواصل النضال حتى الإفراج عن المختطفين”، مشيرا إلى أن هناك إمكانية لإبرام صفقة تؤدي إلى عودة الأسرى وإنهاء الحرب.

דף המסרים החדש והמתועב של שרי הממשלה מאשים את השובתים והמפגינים למען החטופים שהם ״מסייעים לחמאס״. אין לכם בושה? אף אחד לא חיזק את החמאס יותר מכם. העברתם להם עשרות מיליוני דולרים במזוודות, חיזקתם אותם במשך שנים, החטופים נפלו בשבי החמאס במשמרת שלכם. הדבר היחיד שיחליש את החמאס… — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) August 17, 2025

“أنتم من عززتم قوة حماس”

وبالتزامن، كتب لابيد عبر حسابه منشورا حاد اللهجة، اتهم فيه وزراء الحكومة بمحاولة تشويه المضربين والمتظاهرين الذين يطالبون بالإفراج عن الأسرى في غزة، واصفا اتهاماتهم بأن هؤلاء “يساعدون حماس” بأنها غير مقبولة.

وقال لابيد “لم يقوِّ حماس أحد أكثر منكم. لقد نقلتم إليهم عشرات الملايين من الدولارات في حقائب، وعززتم من قوتهم على مدى سنوات، وسقط المختطفون في أسر حماس خلال فترتكم”.

وأضاف “الشيء الوحيد الذي سيُضعف حماس هو إسقاط الحكومة الحالية الفاشلة والشريرة. قوة الدولة الحقيقية تكمن في روح المواطنين الذين يخرجون اليوم للتضامن والاحتجاج من أجل القيم المشتركة للتكافل والمسؤولية”.