لابيد: هذا هو الشيء الوحيد الذي سيُضعف حركة حماس (فيديو)

سيد توكل
17/8/2025-|آخر تحديث: 03:03 PM (توقيت مكة)

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن الأسرى الإسرائيليين في غزة ليسوا جزءا من أي حسابات عسكرية، بل هم مواطنون يجب أن تعيدهم الحكومة إلى منازلهم وعائلاتهم.

وأضاف لابيد، في مقطع فيديو عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الأحد “يمكن للحكومة التضحية بهم من أجل الجهد العسكري، لكننا لن نسمح بذلك. لن يوقفنا أحد، ولن يرهقنا أحد، ولن يخيفنا أحد”.

وتابع أن “المعارضة ستواصل النضال حتى الإفراج عن المختطفين”، مشيرا إلى أن هناك إمكانية لإبرام صفقة تؤدي إلى عودة الأسرى وإنهاء الحرب.

“أنتم من عززتم قوة حماس”

وبالتزامن، كتب لابيد عبر حسابه منشورا حاد اللهجة، اتهم فيه وزراء الحكومة بمحاولة تشويه المضربين والمتظاهرين الذين يطالبون بالإفراج عن الأسرى في غزة، واصفا اتهاماتهم بأن هؤلاء “يساعدون حماس” بأنها غير مقبولة.

وقال لابيد “لم يقوِّ حماس أحد أكثر منكم. لقد نقلتم إليهم عشرات الملايين من الدولارات في حقائب، وعززتم من قوتهم على مدى سنوات، وسقط المختطفون في أسر حماس خلال فترتكم”.

وأضاف “الشيء الوحيد الذي سيُضعف حماس هو إسقاط الحكومة الحالية الفاشلة والشريرة. قوة الدولة الحقيقية تكمن في روح المواطنين الذين يخرجون اليوم للتضامن والاحتجاج من أجل القيم المشتركة للتكافل والمسؤولية”.

المصدر: الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

