ليلة رعب في الخليل.. عائلة فلسطينية تتعرض لهجوم دموي على يد مستوطنين (فيديو)

استيقظت عائلة النواجعة في خربة سوسيا جنوب الخليل بالضفة الغربية، فجرا، على أصوات الصراخ وتحطيم السيارات، قبل أن يقتحم مستوطنون المنطقة ويعتدوا عليهم بوحشية، مما أسفر عن إصابات خطرة للفلسطيني خضر النواجعة وزوجته فاطمة.

كانت العائلة نائمة، وعندما خرج خضر ليتفقد ما يجري هاجمه 15 مستوطنًا بالعصي والحجارة.

“لم أتوقع أن أحيا”

وقال للجزيرة مباشر “كانت الساعة الواحدة والربع فجرًا، هجم عليَّ 6 مستوطنين في البداية، ثم ارتفع العدد إلى 15، ما أدى إلى كسور في أنفي وجروح في وجهي ورأسي وتهتك في جمجمتي وكدمات بجسدي كله”.

وأشار خضر بأسى إلى أن المستوطنين اعتدوا كذلك على زوجته، قائلًا “ضربوها بالعصي والحجارة من مسافة قريبة، فأصيبت بكسور في يدها ورضوض في الرأس والجزء العلوي من جسدها، وخضعت لعملية جراحية استمرت 3 أو 4 ساعات لتثبيت صفائح معدنية”.

وأوضح أن المستوطنين انسحبوا بعدما غطت الدماء المكان، ظنًّا منهم أنهم قضوا على الأسرة، مضيفًا “لم أتوقع أن نصل إلى المستشفى على قيد الحياة من كثرة الدماء التي نزفناها”.

مطالبات للسلطة الفلسطينية

وبسبب خطورة حالته، اضطر خضر إلى الانتقال إلى المستشفى الأهلي في الخليل على نفقته الخاصة، لعدم حصوله على تحويلة علاج من وزارة الصحة الفلسطينية. وأشار إلى أن سيارة الإسعاف وصلت متأخرة، مما أجبر شقيقه على نقله بسيارته الخاصة حتى الشارع الرئيسي.

وتابع للجزيرة مباشر “وصلت سيارة الإسعاف متأخرة، وما أن رأى أخي الدم حملني بسيارته الخاصة، وعندما وصلنا للشارع الرئيسي نقلني لسيارة الإسعاف”.

وشدد خضر النواجعة على تمسكه بأرضه، قائلًا “لن نترك أرضنا مهما كلفنا الأمر، نطالب السلطة الفلسطينية بدعم هذه المناطق والوقوف إلى جانب سكانها في هذه المرحلة العصيبة”، داعيًا أصحاب الأراضي للعودة إليها وحمايتها من مخططات الاستيطان.

اعتداء على الزوجة

وقالت زوجته فاطمة النواجعة، بعد خروجها من غرفة العمليات “ما أن نزلنا من الكرَفان حتى وجدنا المستوطنين يحيطون بنا، لم نعرف ما نفعل في تلك اللحظات، فلحقوا بي بالعصي والحجارة وكنا في وضع صعب للغاية”.

وأضافت بصوت يملؤه الألم للجزيرة مباشر “كنت أرعى الأغنام وأزرع أرضي، لكن بعد اليوم لن أعود كما كنت، ومع ذلك نحن صامدون في أرضنا ولن نتركها”.

وتعاني خربة سوسيا، كغيرها من مناطق مسافر يطا جنوب الخليل، من اعتداءات متكررة من المستوطنين وجيش الاحتلال، التي تصاعدت بشكل ملحوظ منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بهدف تهجير الأهالي والاستيلاء على أراضيهم المصنفة ضمن مناطق “ج”.