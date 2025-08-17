مصرع شخصين وإصابة 33 إثر انقلاب “أتوبيس” جنوبي مصر

شهد الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسيوط في صعيد مصر، اليوم الأحد، حادثا مأساويا إثر انقلاب أتوبيس تابع لإحدى شركات النقل، على بُعد نحو 10 كيلومترات شمال بوابة أسيوط، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 33 آخرين بإصابات تراوحت بين كسور وجروح وكدمات متفرقة.

وقالت محافظة أسيوط، في بيان، إنه جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى أسيوط العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدة أن الفرق الطبية رفعت درجة الاستعداد لتوفير الأدوية والمستلزمات العاجلة.

وذكرت تقارير إخبارية أن امرأة ورجلا لفظا أنفاسهما الأخيرة في موقع الحادث بينما أصيب 33 آخرون.

إصابة 13 في حادث بالمنوفية

وفي حادث آخر، أصيب 13 عاملا، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة نقل على طريق الخطاطبة بمحافظة المنوفية شمالي مصر.

ووفق البيانات الرسمية، سجلت مصر أكثر من 33 ألف حالة وفاة و315 ألف إصابة بسبب حوادث الطرق بين عامي 2019 و2023.