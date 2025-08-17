مصر تدعو الدول لعدم المشاركة في “الجريمة النكراء”

حذرت وزارة الخارجية المصرية من مخططات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدة رفضها القاطع لأي مشاركة في هذه المخططات التي اعتبرتها “جريمة حرب وتمييز عرقي”.

ودعت مصر كافة دول العالم إلى عدم التورط فيما وصفته بـ”الجريمة النكراء”، محذرةً من أن أي مشاركة فيها ستؤدي إلى تحمل مسؤولية تاريخية وقانونية، لما تحمله من عواقب سياسية خطيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

مشاورات مقلقة

وأعلنت الخارجية المصرية في بيان صادر عنها، اليوم الأحد، أنها تتابع بقلق بالغ ما تردد حول وجود مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لقبول تهجير الفلسطينيين.

وأضافت أن اتصالاتها مع هذه الدول أكدت رفضها القاطع لهذه المخططات، ورفضها استقبال الفلسطينيين على أراضيها.

الظلم التاريخي

وجددت مصر رفضها لأي مخططات إسرائيلية تستهدف إفراغ الأرض الفلسطينية من سكانها، سواء كان التهجير قسريا أو “طوعياً” عبر سياسات التجويع والاستيطان. وأكد البيان أن مصر لن تقبل أو تشارك في هذا “الظلم التاريخي” الذي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

جوبا تنفي الموافقة على التهجير

ونفت وزارة الخارجية في جنوب السودان، الخميس الماضي، تقارير تزعم أن حكومة جوبا تبحث مع إسرائيل توطين فلسطينيين من غزة على أراضيها، واصفة هذه الادعاءات بأنها “لا أساس لها ولا تعكس موقف حكومتنا”.

وجاء نفي جوبا ردا على ما نشرته وكالة أسوشيتد برس وموقع “واي نت” العبري، اللذان أفادا بأن إسرائيل تجري مفاوضات مع 5 دول، من بينها جنوب السودان، لاستقبال نازحين من قطاع غزة في إطار ما تُسميها “الهجرة الطوعية”.