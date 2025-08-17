“نهر من نار”.. مشهد مهيب لتدفق الحمم البركانية جراء ثوران بركان في صقلية (شاهد)
17/8/2025-|آخر تحديث: 11:56 AM (توقيت مكة)
أظهرت صور التقطتها كاميرا “درون” في جزيرة صقلية الإيطالية، مشهدا مهيبا لتدفق الحمم البركانية من جبل إتنا، أكبر بركان نشط في أوروبا، على ارتفاع يصل إلى 2900 متر فوق مدينة كاتانيا.
وبينت المقاطع المصورة كيف انحدرت الحمم المتوهجة من فوهة البركان كأنها نهر من النار، مضيئة السماء ومحيط الجبل بلون أحمر متوهج، في مشهد جذب انتباه السكان المحليين والمتابعين عبر العالم.
ويُعَد جبل إتنا من أكثر البراكين نشاطا على مستوى العالم، إذ يشهد انفجارات متكررة قد تمتد لساعات أو أيام.
لقطات من كاميرا درون تظهر تدفق الحمم البركانية كالنهر من جبل إتنا فوق مدينة كاتانيا في جزيرة صقلية الإيطالية على ارتفاع 2900 متر pic.twitter.com/8Ja2zDZElw
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 15, 2025
