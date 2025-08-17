واشنطن: لا سلام في أوكرانيا إلا بهذا الأمر

دعت الولايات المتحدة كلا من روسيا وأوكرانيا إلى تقديم تنازلات متبادلة لفتح الطريق أمام اتفاق سلام ينهي الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين، مؤكدة في الوقت ذاته أن أي اتفاق لن يتم إلا بموافقة الجانبين الروسي والأوكراني.

وبينما شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن بلاده قد لا تتمكن من صياغة سيناريو نهائي لإنهاء الحرب، كشف المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عن تقدم جوهري في المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الإشارة إلى عقد مباحثات جديدة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن.

روبيو: لا سلام دون موافقة موسكو وكييف

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في مقابلة مع شبكة (سي.بي.إس) اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستواصل جهودها للتوصل إلى تسوية سياسية، لكنه حذر من أن الأمر قد يكون خارج قدرة بلاده.

وأضاف “إذا لم يكن التوصل إلى السلام ممكنا واستمرت الحرب، سيتواصل موت الناس بالآلاف، قد يحدث ذلك للأسف، لكننا لا نريد ذلك”.

وأشار روبيو إلى أن واشنطن تسعى لدفع كل من بوتين وزيلينسكي لحضور اجتماع مشترك برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لافتا إلى أن أي اتفاق لن يكتب له النجاح ما لم يحظ بموافقة الطرفين.

ضمانات أمنية ومباحثات جديدة

ونقلت وكالة “رويترز” عن روبيو قوله إن بلاده ستناقش غدا مع الرئيس الأوكراني وآخرين ملف الضمانات الأمنية لأوكرانيا، موضحا أن قمة ألاسكا الأخيرة حققت بعض التقدم لكنها لم تنهِ الخلافات العالقة.

وأضاف “ما زلنا بعيدين عن اتفاق سلام شامل، لكننا نواصل السعي لتجنب إجراءات إضافية ضد روسيا رغم أننا مستعدون لها إذا فشلت الجهود الدبلوماسية”.

ويتكوف: بوتين وافق على قيود عسكرية

من جانبه، كشف المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في تصريحات لشبكة (سي.إن.إن) أن الرئيس الروسي وافق على عدم توسيع رقعة سيطرة بلاده في أوكرانيا أو أوروبا كجزء من اتفاق سلام محتمل، معتبرا ذلك خطوة مهمة في المفاوضات.

وأضاف أن واشنطن ستجري غدا مباحثات مع الرئيس الأوكراني والقادة الأوروبيين بشأن وضع منطقة دونيتسك، معربا عن أمله في التوصل إلى قرارات حاسمة.

تقدم في قمة ألاسكا

وأوضح ويتكوف أن القادة الأوروبيين أقروا بأن المحادثات مع بوتين في قمة ألاسكا أحرزت تقدما جوهريا، مؤكدا أن تلك القمة أسست لتفاهمات أولية بشأن ضمانات أمنية قوية “من شأنها أن تغير قواعد اللعبة” بالنسبة لأوكرانيا. لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الرئيس ترامب لا يستطيع الموافقة على أي تبادل للأراضي نيابة عن الأوكرانيين، مؤكدا أن القرار النهائي سيبقى بيد كييف.