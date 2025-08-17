وفقا لهيئة البث.. تفاصيل خطة إسرائيل لاحتلال مدينة غزة

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن تفاصيل خطة عسكرية جديدة، صدق عليها جيش الاحتلال تهدف إلى احتلال مدينة غزة.

وأوضحت الهيئة، اليوم الأحد، أن الخطة تتضمن إخلاء واسعا للسكان في مدينة غزة.

ووفقاً لمراسل الهيئة، فقد صدق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على الخطة خلال اجتماع خاص في لواء غزة، على أن يعتمدها وزير الدفاع يسرائيل كاتس يوم الثلاثاء المقبل.

مناورة برية للحصار ثم دخول تدريجي

وتتضمن الخطة مرحلتين رئيسيتين: تبدأ بمناورة برية لحصار المدينة، تليها مرحلة “حاسمة” يتم فيها دخول القوات بشكل تدريجي بالتزامن مع هجمات جوية مكثفة. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الخطة ستستغرق نحو أربعة أشهر لإتمامها.

15 يوما لإخلاء السكان

وأشار مراسل الهيئة إلى أن الخطة تتضمن إخلاء السكان على نطاق واسع خلال أسبوعين على الأقل، مضيفاً أن الخطة سيتم عرضها على المسؤولين الأمريكيين بناء على طلبهم.

ضربات عميقة ضد حماس

وفي وقت سابق اليوم أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، أن الجيش يستعد للشروع في مرحلة جديدة من عملية “عربات غدعون”، تهدف إلى تعميق الضربات ضد حركة حماس في مدينة غزة بعد ما وصفه بتحقيق أهداف العملية وإلحاق أضرار جسيمة بالحركة.

وأشار رئيس الأركان إلى أن المرحلة التالية من العملية ستركز على ضربات مركزة ضد حماس، إلى جانب الجهود لإعادة الأسرى، مدعيا أن الجيش سيعتمد على استراتيجية “ذكية ومتوازنة ومسؤولة”، ويستخدم جميع قدراته في البر والبحر والجو لضرب الحركة.

خطة طويلة متعددة الجبهات

وفي سياق متصل، اعتبر زامير أن المعركة الحالية ليست حدثا موضعيا، بل مجرد جزء من خطة طويلة الأمد متعددة الجبهات تستهدف مكونات ما سماه “المحور” وعلى رأسه إيران، مشددا على أن العمليات الأخيرة في إيران واليمن ولبنان والضفة الغربية وغزة كلها تأتي في هذا الإطار.