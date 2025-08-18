أفخر الأنواع قد تكون الأكثر ضررا.. أخطاء قد تحول مشروب الشاي إلى سموم

كشفت دراسة حديثة أن الكثير من أكواب الشاي، التي يتم إعدادها باستخدام أكياس الشاي ويتناولها الملايين حول العالم، تحتوي على آثار من البلاستيك الدقيق، وهي جزيئات بلاستيكية صغيرة غير مرئية للعين البشرية.

وأوضحت الدراسة، التي نشرتها صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، أن مصدر جزيئات البلاستيك هو أكياس الشاي وليس أوراقه ذاتها، وذلك بسبب مادة البولي بروبيلين البلاستيكية الي تُستخدم لإغلاق هذه الأكياس ومنع تفككها عند وضعها في الماء.

وأضافت الصحيفة أن الباحثين الذين أعدوا هذه الدراسة أشاروا إلى أن أفخر أنواع أكياس الشاي وأغلاها ثمنًا ربما تحتوي على جزيئات بلاستيكية أكثر، نظرًا لأن الشركات المصنعة لهذه الأكياس تحاول أن تقدمها بشكل أفضل وأكثر جاذبية، وهذا يعني استخدام المزيد من مواد البلاستيك.

وهذه الدراسة هي الأحدث في اكتشاف جزيئات البلاستيك الدقيقة في سلاسل الأغذية والمشروبات، بما في ذلك المياه المعبأة في زجاجات بلاستيكية.

أضرار صحية محتملة

وعلى الرغم من أن منظمة الصحة العالمية تقول إنه حتى الآن لم يثبت وجود أضرار مؤكدة على الصحة من وجود هذه الجزئيات الدقيقة من البلاستيك في جسم الإنسان، إلا أن مجموعة من الباحثين تؤكد أن تراكم هذه الجزيئات يرتبط بمشكلات في الهرمونات وزيادة الوزن وبعض أنواع السرطان.

ونقلت الصحيفة عن الباحثين الذين أعدوا هذه الدراسة في جامعة برمنغهام البريطانية أنها “تبرز المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بتلوث البلاستيك الدقيق في الشاي”.

وأضاف الباحثون “قد يؤدي التعرض المستمر للبلاستيك الدقيق من خلال المشروبات إلى آثار سلبية محتملة على الصحة”.

وفي هذه الدراسة أختبر الباحثون 31 مشروبًا من علامات تجارية مختلفة في السوق البريطانية، ووجدوا أن الشاي الساخن يحتوي على أعلى نسبة متوسطة، بواقع 60 قطعة بلاستيكية دقيقة لكل لتر.

كما وجد الباحثون أن نسبة البلاستيك أعلى في أكواب الشاي المصنوعة من البلاستيك لأنها تساهم بدورها في زيادة نسبة جزيئات البلاسيك، فيما تقل النسبة في أكواب الشاي الزجاجية التقليدية.

أفضل طريقة لتحضير الشاي

ويعني هذا أن تجهيز الشاي بالطريقة التقليدية القديمة، حيث يتم استخدام مسحوق الشاي بشكل مباشر، وليس أكياس الشاي، ثم استخدام الأكواب الزجاجية لتناوله، هي أفضل طريقة لضمان تجنب مخاطر المواد البلاستيكية في أكياس الشاي وأكوابه.

وتبقى الأنواع الفاخرة من أكياس الشاي، الأغلى ثمنا في الأسواق، هي الأكثر ضررا وفق الدراسة.