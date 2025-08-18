إجراء إسرائيلي ردا على رفض أستراليا دخول نائب بالكنيست

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أنه قرر إلغاء تأشيرات الممثلين الأستراليين لدى السلطة الفلسطينية، وأبلغ السفير الأسترالي لدى إسرائيل بالأمر.

وأضاف ساعر، اليوم الاثنين، في منشور على منصة إكس “أصدرت تعليمات للسفارة الإسرائيلية في كانبرا بفحص أي طلب تأشيرة أسترالية رسمية لدخول إسرائيل بعناية”.

وأوضح ساعر في منشوره أن هذه الخطوات من جانبه تأتي بعد أن أعلنت أستراليا أنها سوف تعترف بالدولة الفلسطينية، ورفضت منح تأشيرات دخول إلى أرضيها لسياسيين إسرائيليين، من بينهم الوزيرة السابقة أيليت شاكيد، وعضو الكنيست سيمشا روثمان.

I decided to revoke the visas of Australian representatives to the Palestinian Authority. The Australian Ambassador to Israel was just notified on the matter. I also instructed the Israeli Embassy in Canberra to carefully examine any official Australian visa application for… — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) August 18, 2025

“تفاقم معاداة السامية”

وانتقد ساعر ما وصفه بـ”تفاقم معاداة السامية في أستراليا”، مضيفا أن الحكومة الأسترالية اختارت “تأجيج معاداة السامية باتهامات كاذبة، وكأن زيارة الشخصيات الإسرائيلية سوف تخل بالنظام العام وتضر بالسكان المسلمين في أستراليا”.

ووصف ساعر قرار الحكومة الأسترالية رفض منح تأشيرات دخول لسياسيين إسرائيليين بأنه “مخز وغير مقبول”.

رفض دخول روثمان لأستراليا

وألغت الحكومة الأسترالية تأشيرة سيمشا روثمان الذي يشكّل حزبه “الصهيونية الدينية” جزءا من ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحاكم.

وكان من المقرر أن يلقي روثمان خطابات خلال فعاليات تنظمها الجمعية اليهودية الأسترالية، لكن وزير الداخلية توني بورك أكد أن أستراليا “لن تقبل بقدوم أشخاص إلى البلاد لزرع الفرقة”.

وقال بورك “إذا كنت قادما إلى أستراليا لنشر رسالة الكراهية والفرقة، فلا نريدك هنا”، مضيفا “ستكون أستراليا بلدا ينعم فيه الجميع بالأمان، ويشعرون بأنهم آمنون”.

وبعد إلغاء تأشيرته، لن يكون بإمكان روثمان السفر إلى أستراليا لثلاث سنوات.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للجمعية اليهودية الأسترالية روبرت غريغوري أن هدف زيارة روثمان كان “التعبير عن التضامن مع الجالية اليهودية في أستراليا التي تواجه موجة من معاداة السامية”.

وقال إن إلغاء تأشيرة روثمان “خطوة تنم عن عداء صارخ للسامية”، ووصف الحكومة الأسترالية بأنها ينتابها “هوس” استهداف الجالية اليهودية وإسرائيل.