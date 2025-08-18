بالأسماء.. قيادات جديدة في الجيش السوداني بعد قرارات البرهان

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الاثنين، سلسلة قرارات قضت بإعادة تشكيل رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السودانية، مع الإبقاء على الفريق أول محمد عثمان الحسين رئيسا لهيئة الأركان.

وشملت التعيينات الجديدة تعيين الفريق مالك الطيب خوجلي نائبا لرئيس هيئة الأركان للعمليات، والفريق مجدي إبراهيم نائبا لرئيس هيئة الأركان للإمداد، والفريق خالد عابدين الشامي نائبا لرئيس هيئة الأركان للتدريب، والفريق عبد الخير عبد الله نائبا لرئيس هيئة الأركان للإدارة.

ونصت القرارات أيضا على استمرار الفريق محمد علي صبير رئيسا لهيئة الاستخبارات العسكرية، وتعيين الفريق معتصم عباس مفتشا عاما للجيش، والفريق طيار علي عجبنا قائدا للقوات الجوية، والفريق زكريا إبراهيم محمد أحمد مديرا للإدارة العامة للخدمات الطبية، إلى جانب تعيين اللواء عمر سر الختم قائدا لقوات الدفاع الجوي.

وتأتي هذا القرارات بعد يوم من إصدار البرهان قرارا بإخضاع القوات المساندة لأحكام قانون الجيش.

ووفق بيان صادر عن الجيش، الأحد، أصدر البرهان قرارا بإخضاع جميع القوات المساندة العاملة مع القوات المسلحة وتحمل السلاح، لأحكام قانون القوات المسلحة لسنة 2007 وتعديلاته، ويُطبَّق على منسوبيها.

ويحدد قانون الجيش هياكل القوات المسلحة وقواعدها ولوائح التنظيم والتأهيل والتدريب والمهام بجانب الجرائم العسكرية والعقوبات المقررة.

ولم يحدد القرار أسماء تلك التشكيلات، لكن الحرب المندلعة منذ 15 إبريل/نيسان 2023 شهدت مشاركة حركات مسلحة مُوقعة على اتفاق سلام في دارفور إلى جانب الجيش ضد قوات “الدعم السريع”، تحت مسمى “القوات المشتركة”.

وتشمل تلك التشكيلات أيضا “قوات درع السودان” و”فيلق البراء بن مالك” و”المقاومة الشعبية”.

ومنذ منتصف إبريل 2023، يخوض الجيش وقوات الدعم السريع حربا أسفرت عن مقتل الآلاف ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا.