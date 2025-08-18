بدء المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية المشتركة وبيونغ يانغ تحتفظ “بحق الدفاع عن النفس”

بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الإثنين مناورات سنوية مشتركة لتعزيز جاهزيتهما الدفاعية ضد تهديدات كوريا الشمالية.

وتتضمن مناورات “أولتشي فريدوم شيلد” أو “درع حرية أولتشي” التي تستمر 11 يوما تدريبات تستهدف تعزيز قدرات البلدين في جميع المجالات ويشارك فيها حوالي 18 ألف جندي كوري جنوبي حسب وكالة أنباء يونهاب الرسمية.

هيئة الأركان المشتركة قالت إن حوالي نصف التدريبات الميدانية المخطط لها والتي يبلغ عددها حوالي 40 تدريبا قد أجلت إلى الشهر المقبل في إطار الجهود الواضحة التي تبذلها كوريا الجنوبية لإصلاح العلاقات المتوترة مع كوريا الشمالية.

ونددت كوريا الشمالية منذ فترة طويلة بالتدريبات المشتركة السنوية بين جارتها الجنوبية والولايات المتحدة وتعتبرها “استعدادا لغزو أراضيها” واعتادت الرد عليها بإجراء اختبارات لصواريخ وأسلحة جديدة.

وفي بيان قبل أيام أدان وزير الدفاع الكوري الشمالي نو كوانغ تشول التدريبات واسعة النطاق، واحتفظ بحق بلاده في “الدفاع عن النفس” في حال حدوث استفزاز.

وأكدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أن التدريبات الصيفية ذات طبيعة دفاعية.

وتأتي المناورات قبل أيام من الزيارة المتوقعة للرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ لواشنطن حيث من المتوقع أن يضغط الرئيس الأمريكي ترامب للحصول على “صفقة أفضل” مع سول للإبقاء على القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية بالحجم الحالي، أو تخفيضها في حال فشل في التوصل لاتفاق.