دقة أعلى وتشخيص أسرع.. هل يتفوق الذكاء الإصطناعي على الأطباء؟

يشهد الذكاء الاصطناعي في الطب تطورًا ثوريًا وسريعًا، حيث بدأت التقنيات الحديثة في تغيير طرق تشخيص الأمراض وعلاجها بدقة وسرعة غير مسبوقة. هذه التطورات تفتح آفاقًا جديدة أمام الأطباء والمرضى على حد سواء، وتعد بمستقبل أكثر أمانًا في الرعاية الصحية.

قراءة تخطيط القلب بدقة غير مسبوقة

من أبرز هذه الابتكارات أداة EchoNext الجديدة، التي طورتها جامعة كولومبيا ومستشفى NewYork-Presbyterian. تعتمد الأداة على تحليل بيانات تخطيط القلب الكهربائي (ECG) لتحديد حاجة المرضى لإجراء فحوصات أكثر تعقيدًا باستخدام الموجات فوق الصوتية للقلب.

أظهرت الأداة دقة مذهلة بلغت 77%، متفوقة على الأطباء الذين لم تتجاوز دقتهم 64% في نفس الاختبارات. وبفضل هذه التقنية، تم اكتشاف أكثر من 7,500 حالة قلبية عالية الخطورة من بين 85,000 مريض، ما يمثل خطوة كبيرة في إنقاذ الأرواح مبكرًا قبل تفاقم الحالات.

الذكاء الاصطناعي وتغيير قواعد اللعبة الطبية

تؤكد هذه النتائج أن الذكاء الاصطناعي يحقق قفزات نوعية في المجال الطبي، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الإنسان والآلة في الرعاية الصحية. وفي تغريدة مثيرة للجدل، قال إيلون ماسك:

“الذكاء الاصطناعي أصبح أفضل من معظم الأطباء، والمرضى يستخدمون أدوات مثل ChatGPT لمراجعة قرارات الأطباء.”

هذه التصريحات تسلط الضوء على إمكانية اعتماد المرضى على الذكاء الاصطناعي كأداة ثانية للتأكد من التشخيص والعلاج، وهو ما قد يغير قواعد الرعاية الطبية التقليدية.

مايكروسوفت تدخل المنافسة الطبية

ومن جانبها، أعلنت شركة مايكروسوفت عن إنجاز طبي بارز يعكس قدرة الذكاء الاصطناعي على دعم القرار الطبي بدقة عالية. فقد تمكن نظامها المتطور Microsoft AI Diagnostic Orchestrator من التفوق على الأطباء في تجربة تقييم التشخيص، حيث بلغت دقته 85% مقابل 20% فقط للأطباء المشاركين في التجربة نفسها.

هذا التطور يعكس اتجاهًا عالميًا نحو دمج الذكاء الاصطناعي في الطب كشريك حقيقي، وليس مجرد أداة مساعدة، ويؤكد أهمية الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتقليل الأخطاء الطبية التي تؤثر على حياة المرضى.

الذكاء الطبي الفائق: شراكة الإنسان والآلة

أكدت مايكروسوفت أن هذا الإنجاز يمثل خطوة حاسمة نحو بناء “الذكاء الطبي الفائق”، الذي لا يهدف إلى استبدال الأطباء، بل إلى تعزيز قدراتهم وتحسين جودة الرعاية الصحية.

ويشير الخبراء إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج يمكن أن يؤدي إلى تقليل الأخطاء الطبية، تسريع اكتشاف الأمراض المبكرة، وتقديم خطة علاجية أكثر دقة وفعالية، مما يفتح آفاقًا جديدة لثورة طبية قائمة على التعاون بين الإنسان والآلة.