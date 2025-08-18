شاهد: عملية نوعية للمقاومة في غزة وخطاب لقائد قسامي

أظهرت مشاهد جديدة نشرتها كتائب القسام، الاثنين، جانبا من عملية جديدة نفذها مقاتلوها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتقدمة في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

ويبدأ الإصدار بمشاهد ترصد تحركات الجنود الإسرائيليين واتخاذهم من منزلين موقعا لهم، حيث يُظهر مراقبة المقاومة للأهداف قبل بدء العملية.

تلا ذلك قيام وحدة القسام باستهداف ناقلة جند باستخدام قذيفة “الياسين 105″، مما أدى إلى انفجار العبوة داخل قمرة القيادة، قبل استهداف قوات النجدة، وسط هتافات التكبير ودعوات النصر التي ترددت بين المقاتلين بعد التنفيذ.

وظهرت في المشاهد عمليات زراعة عبوات ناسفة في مسارات الآليات المتوغلة، حيث تم تفجيرها لحظة عبور الآليات العسكرية. كما تم تسجيل استهداف دبابة إسرائيلية.

رسالة من قائد قسامي

ويقول أحد قادة المقاومة في الفيديو “تأتي هذه العملية بإذن الله في ظل تصاعد تهديدات العدو الصهيوني تجاه أبناء شعبنا وقطاعنا الحبيب. لنقول له بالفم المليان وبالكلمة العريضة: إنا ها هنا، من أمامك ومن خلفك، ولن يكون في ملك الله إلا ما أراد الله”.

كما وجَّه رسالة إلى زملائه مقاتلي القسام، قائلا إن “بعض المسؤوليات اصطفاء من الله، والله لا يستخدم في سبيله إلا من كان نقيا”، مؤكدا أن “المعركة صعبة، لكن الله لا يعطي أصعب المعارك إلا لأقوى جنوده، فانطلقوا على بركة الله”.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، عرضت كتائب القسام تسجيلا يُظهر تنفيذ تفجيرات لعبوتين ناسفتين، استهدفتا جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي ومجموعة من الجنود خلال تقدمهم الميداني، أعقب ذلك قصف مكثف بقذائف الهاون باتجاه منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وتأتي هذه العمليات في سياق رد الفصائل الفلسطينية على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ولم يصدر عن جيش الاحتلال تعقيب على مقاطع القسام حتى الآن.

ووفق تقارير دولية عديدة، تفرض إسرائيل رقابة عسكرية صارمة على نشر خسائرها في غزة، وتتكتم على الحصيلة الحقيقية لقتلاها وجرحاها جراء ضربات فصائل المقاومة الفلسطينية، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.