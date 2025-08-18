شاهد: “فقدت والدي ثم شقيقي”.. رثاء يدمع القلوب من إحدى بنات غزة

في رثائية تدمع القلب، ألقت إحدى الطالبات بمدرسة “الزهراء” في مواصي خان يونس، كلمات تختصر حجم المعاناة والأهوال التي لاقتها مع عائلتها، ويلاقيها سكان القطاع منذ بدء حرب الإبادة.

روت البنت مأساة عائلتها بعد استشهاد والدها في قصف إسرائيلي، ومن ثم استهداف منزلهم، حيث فقدت العديد من أقاربها في مجزرة مروعة، بما في ذلك خمسة رجال وثلاث نساء وطفل صغير، ونجى فقط طفل آخر وواحد من أفراد عمومتها.

واصلت البنت وصف مشاهد الألم والفقد، خاصة عندما رأت أخاها مصابًا في العناية المركزة ومشلولًا “رأيت أخي ملقى على سرير العناية المكثفة، عاجزًا عن الحركة، وعيناه مليئتان بالدموع، تلك النظرة المليئة بالألم لن أنساها مدى حياتي”، قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقًا.

كما استذكرت أيضًا استشهاد زوج عمتها وأفراد آخرين من العائلة، معبرة عن الحزن الشديد والفقد المستمر.

في نهاية المطاف، تروي فرار العائلة إلى مأوى في خانيونس بسبب استمرار العدوان، مؤكدة فخرها واعتزازها بأنهم عائلة الشهداء، وأنها ابنة وأخت شهيد، داعية الله أن يتقبلهم في الجنة.

كان مراسل الجزيرة مباشر واكب احتفال مدرسة الزهراء المشتركة في مواصي خانيونس بتكريم أوائل الطلبة، رغم كل محاولات الاحتلال الإسرائيلي هدم المؤسسات التعليمية.

وأكد القائمون على المدرسة أنهم باحتفاليتهم هذه يوجهون رسالة إلى المجتمع الدولي بأن أطقال غزة ومن وسط الإبادة والقتل والجوع، مستمرون بنشر العلم والتعلم في ظل السياسة الخطيرة التي يتبعها الإحتلال في تجهيل الجيل الجديد.