شيكونغونيا يطرق الأبواب.. تفشٍ واسع وتحذيرات صحية عالمية

شيكونغونيا (Chikungunya) فيروس ينتشر حاليًا بشكل واسع في الصين وأجزاء أخرى من العالم، ومعروف بآلام المفاصل الشديدة التي قد تستمر لفترات طويلة.

الانتشار الحالي وأعداد الإصابات

تشير التقارير إلى أن الفيروس ينتشر الآن في أكثر من 16 دولة حول العالم، مع تفشٍ كبير في الصين. فقد سجلت مقاطعة غوانغ دونغ أكثر من 10,000 إصابة منذ يونيو 2025، بينما تجاوز عدد الإصابات عالميًا 240,000 حالة.

وسجلت نحو 90 وفاة أغلبها في أمريكا الجنوبية وجزر المحيط الهندي، وكانت معظمها بين كبار السن وذوي الأمراض المزمنة. حتى الآن، لم تُسجَّل حالات في الدول العربية، حسب منظمة الصحة العالمية.

وقالت المنظمة إن نحو 5.6 مليار شخص في 119 دولة معرضون للخطر، لكنها اعتبرت أن احتمال تحوله إلى جائحة مشابهة لكوفيد-19 منخفض.

تاريخ الفيروس وطريقة الانتقال

أكد د. محمد العوراني، أخصائي علم الفيروسات وخبير الأوبئة من ولاية أوكلاهوما الأمريكية في لقاء في برنامج مع الحكبم ، أن الفيروس تم اكتشافه لأول مرة في تنزانيا عام 1952، وأن اسمه جاء من كلمة أفريقية تعني “الانحناء” لوصف المصابين الذين يعانون من آلام مفصلية شديدة.

ينتمي الفيروس إلى عائلة الألفا فيروس Togaviridae، وينتقل عن طريق لسعات بعوض Aedes aegypti وAedes albopictus المنتشرة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية. وأوضح د. العوراني أن “الفيروس لا ينتقل من إنسان إلى آخر مباشرة، بل يحتاج إلى وسيط البعوض لنقله”.

الظروف البيئية للتفشي

أوضح د. العوراني أن البعوضة الناقلة تحتاج إلى بيئة حارة ورطبة لتتكاثر، وتشمل البرك المائية، تجمعات مياه الأمطار، والمناطق المنخفضة التي تتجمع فيها المياه. وأضاف أن الشخص المصاب القادِم من منطقة خارجية يمثل مصدرًا للفيروس للبعوض المحلي، الذي بدوره ينقله إلى أشخاص آخرين.

الفروقات بين شيكونغونيا وكورونا

بينما ينتقل فيروس كورونا من إنسان لآخر مباشرة، ينتقل شيكونغونيا عن طريق لسعة البعوض فقط.

وقال د. العوراني: “رغم الانتشار الحالي، نسبة تحوله إلى جائحة عالمية منخفضة جدًا، لكنه قد يتحول إلى وباء محلي، خاصة في مناطق مكتظة سكانيًا وليس لديهم مناعة سابقة”.

الأعراض الرئيسية

الفيروس عادة ليس مميتًا، لكنه يسبب آلام مفصلية قد تستمر لشهور أو سنوات. ومن أهم الأعراض:

حمى مفاجئة وشديدة

آلام حادة في المفاصل والعضلات

صداع شديد

طفح جلدي

تعب وإرهاق شديد

وقال د. العوراني إن الوفيات تحدث غالبًا لدى كبار السن والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة والأمراض المزمنة، بينما الأصحاء عادة يتعافون بعد فترة من الأعراض.

الوقاية والعلاج

ينصح د. العوراني في الدول العربية والمناطق المعرضة باستخدام مبيدات الحشرات، طاردات الحشرات، وارتداء الملابس الطويلة لتجنب لسعات البعوض.

حتى الآن، لا يوجد علاج محدد للفيروس، ويعتمد العلاج على تخفيف الأعراض والراحة، مع توفر لقاحين حديثين في بعض الدول: Ixchiq وVimkunya.