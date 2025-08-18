الأخبار|تركيا

كادت تسبب كارثة.. شاحنة تتحول إلى كتلة من اللهب وتسير 8 كيلومترات (شاهد)

اندلعت النيران في مقطورة شاحنة بمدينة سامسون التركية، واستمرت في السير مسافة 8 كيلومترات وهي تشتعل.
أوشك طريق سامسون-أنقرة السريع في تركيا أن يشهد كارثة كبرى بعد أن اشتعلت النيران في شاحنة كانت تحمل مواد كيميائية، مما أدى إلى سلسلة من الحوادث وتعطيل الحركة المرورية ساعات طويلة.

تعطل المكابح

بدأ الحادث عندما فقد سائق شاحنة السيطرة على مركبته، بعد أن تعطلت فراملها. وعلى مسافة ثمانية كيلومترات، استمرت الشاحنة في الاشتعال، وتناثرت المواد الكيميائية على الطريق، مما زاد من خطورة الموقف.

حادثان وتوقّف المرور

اصطدمت الشاحنة المشتعلة بسيارتين كانتا تسيران في نفس الاتجاه، فاشتعلت النيران في إحداهما. وأظهرت لقطات جوية طابورا طويلا من السيارات امتد مسافة عشرة كيلومترات، في ظل توقف الحركة المرورية تماما.

تمكن سائق الشاحنة من النجاة بنفسه حين قفز من مركبته قبل أن تصطدم بحاجز جانبي.

وهرعت فرق الطوارئ إلى الموقع، حيث تم نقل سائق سيارة أخرى إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقد استغرقت عملية إخماد النيران التي امتدت إلى أشجار على جانب الطريق، والسيطرة على الوضع، وقتا طويلا.

واستمر إغلاق الطريق أكثر من ساعتين، ثم عادت إليه الحركة المرورية بشكل تدريجي.

