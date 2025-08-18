منير البرش يكشف عن “إبادة صحية” وموقف الأمم المتحدة إذا تم احتلال غزة (شاهد)

كشف المدير العام لوزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش، عن واقع صحي وإنساني كارثي ومروع، مؤكدا في تصريحات خاصة للجزيرة مباشر أن “الإبادة الصحية هي جزء من الإبادة الجماعية التي تجري في القطاع”.

وأشار البرش إلى تدهور مأساوي للوضع الصحي، بسبب نقص 70% من الأدوية، في حين لا تعمل سوى 15 مستشفى فقط بشكل جزئي من أصل 38 كانت تعمل في القطاع قبل الحرب.

الدكتور منير البرش مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية للجزيرة مباشر:

-الإبادة الصحية هي جزء من الإبادة الجماعية التي تجري في قطاع غزة

-المرض لم يعد وحده من يقتل سكان القطاع بل المجاعة أيضا ولا حل لذلك سوى وقف الحرب #الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/Jzg4OikZ1y — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 18, 2025

تصفية الكوادر الصحية

وأوضح المدير العام للصحة أن العدوان الإسرائيلي لم يستثنِ الكوادر الطبية، حيث قتل الاحتلال 1590 منهم، بينهم نحو 200 طبيب، ولا يزال 1360 من الكوادر الصحية معتقلين لدى الاحتلال، على رأسهم حسام أبو صفية ومروان الهمص.

الدكتور منير البرش مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية للجزيرة مباشر: الاحتلال الإسرائيلي يمارس إبادة نفسية قاسية ضد أطفال غزة#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/HOxR80XsGu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 18, 2025

المجاعة والمرض يقتلان سكان غزة

وحول تداعيات المجاعة التي يفرضها الاحتلال، أكد البرش أن “صور الجوع في غزة أبلغ من أي دعاية إسرائيلية”، مضيفا أن المرض لم يعد وحده هو الذي يقتل سكان القطاع، بل التجويع أيضا. وأشار إلى أنه لا حل لهذه الكارثة إلا بوقف الحرب.

وقدم البرش أرقاما مفزعة عن التداعيات الصحية لسوء التغذية وتلوث المياه، حيث تم تسجيل 320 حالة إجهاض لنساء بسبب سوء التغذية، ويواجه 40 ألف رضيع و250 ألف طفل خطر الموت البطيء خلال ستة أشهر لنفس السبب.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، عن ارتفاع عدد الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية حاد إلى نحو 40 ألف طفل، محذرا من أن جميعهم يواجهون خطر الموت “”تدريجيا””، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع. وقال المكتب في بيان رسمي إن ”أكثر من 100 ألف من الأطفال والمرضى يعانون من… pic.twitter.com/aFX3NA6n8u — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 18, 2025

انتشار فقر الدم

وسجل القطاع نحو 19 ألف حالة إسهال حاد، نصفها تقريبا لدى الأطفال، بسبب تلوث المياه وارتفاع ملوحتها. كما أكد أن مستويات فقر الدم مرتفعة للغاية، حيث لا يجدون سوى شخصين قادرين على التبرع بالدم من كل عشرة.

الأمم المتحدة لن تنسحب من غزة

وأشاد البرش بموقف منظمات الأمم المتحدة التي أبلغت وزارة الصحة أنها لن تغادر مدينة غزة في هذه المرحلة، وأنها لن تنسحب إذا طبّق الاحتلال خطته العسكرية.