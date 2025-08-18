الأخبار|إسرائيل

نتنياهو: “المظاهرات ستجبر إسرائيل على خوض حرب بلا نهاية” وسموتريتش يعتبرها “سامة”

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون لوقف الحرب (رويترز)
18/8/2025

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية اليميني المتطرف بيتسلئيل سموتريتش الأحد المظاهرات المطالبة بعقد صفقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة بغرض إطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين.

وقال نتنياهو خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأمني إن “الدعوات لإنهاء الحرب بدون هزيمة حركة حماس من شأنها تقوية موقفها التفاوضي وتأجيل إطلاق سراح الرهائن، وستضمن أيضا تكرار أهوال 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وستضطر إسرائيل إلى خوض حرب بلا نهاية.”

من جانبه وصف سموتريتش التظاهرات، في منشور على منصة إكس بأنها “حملة سامة وضارة تخدم مصالح حماس”.

وشارك آلاف الإسرائيليين، الأحد، في مظاهرات حاشدة ليعربوا عن تضامنهم مع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس وجماعات مسلحة أخرى في قطاع غزة.

وحسب بيان لهيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين فقد وصل عدد المشاركين في الاحتجاجات عبر البلاد إلى مليون شخص.

وعمت المظاهرات عدة مدن إسرائيلية  وشهدت إغلاق المتظاهرين بعض الطرق الرئيسية ومنها طريق سريع رئيسي في تل أبيب.

وحسب تقديرات الشرطة التي نشرها المنظمون فقد تجاوز عدد المتظاهرين في تل أبيب وحدها 200 ألف متظاهر.

وفي كلمة لها أمام المتظاهرين قالت والدة أحد المحتجزين في غزة “الحكومة الإسرائيلية لم تبذل أي محاولة جدية لإطلاق سراح الرهائن من خلال اتفاق شامل”.

وأضافت “سنجعل البلاد تتوقف عن العمل”.

 

المصدر: الأناضول + الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية

