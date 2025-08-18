“نصف مليون فلسطيني على شفا المجاعة في غزة” حسب برنامج الغذاء العالمي

حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، الأحد من أن نصف مليون فلسطيني في قطاع غزة يقفون على شفا المجاعة.

ودعى البرنامج لوقف إطلاق النار لتوسيع نطاق المساعدات في القطاع المحاصر مشيرا إلى أن المساعدات التي يوصلها إلى غزة “لا تزال أقل بكثير” من الاحتياجات.

وقدر البرنامج ما يصل إلى القطاع بالفعل قياسا إلى ما يحتاجه السكان بنحو 47% فقط.

وفي تغريدة نشرها البرنامج على منصة إكس قال إنه من يوليو/ تموز 2025 يعاني أكثر من 320 ألف طفل سوء التغذية في قطاع غزة.

🚨اعتبارًا من يوليو 2025، أكثر من 320,000 طفل، أي إجمالي عدد السكان دون سن الخامسة في #غزة، معرضون لخطر سوء التغذية الحاد. تعيش العائلات على الحد الأدنى من المواد الغذائية الأساسية، مع انعدام التنوع الغذائي تقريبًا. ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار للتمكن من تقديم المساعدات. pic.twitter.com/dwgjqYxPHr — برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (@WFP_Arabic) August 17, 2025

وأكد أنه “لا يمكن استئناف عمليات التوزيع، وتوفير الوجبات الساخنة وتشغيل المخابز التي ندعمها دون زيادة المساعدات”.

واعتبر البرنامج أن وقف إطلاق النار يبقى “السبيل الوحيد” لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، وضمان وصول الإمدادات الغذائية للسكان المحتاجين.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قد أعلنت أن أكثر من مليون امرأة وفتاة في قطاع غزة يواجهن خطر “مجاعة جماعية” نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض والحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.