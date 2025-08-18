واشنطن توقف تأشيرات القادمين من غزة والخارجية تعيد تقييم الموقف

أعلنت الإدارة الأمريكية الأحد وقف منح التأشيرات لدخول الولايات المتحدة للأفراد القادمين من قطاع غزة حتى إشعار آخر.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية على منصة إكس “سيتم إيقاف منح جميع تأشيرات الزيارة للأفراد من قطاع غزة، حتى يتم القيام بمراجعة شاملة وكاملة للعملية والإجراءات المتبعة من أجل إصدار عدد محدود من التأشيرات الطبية الإنسانية المؤقتة في الأيام الأخيرة”.

من جانبه أوضح وزير الخارجية ماركو روبيو لبرنامج “واجه الأمة” على قناة “سي بي اس” أن القرار جاء بعدما “تواصلت العديد من مكاتب الكونغرس مع الوزارة للاستفسار حول هذا الشأن”.

ونشرت الخارجية الأمريكية على صفحتها على منصة إكس جانبا من تصريحات روبيو قال فيها “لن نكون شركاء لأي مجموعات صديقة لحماس سنوقف هذه التأشيرات وسنعلق هذا البرنامج بالكامل ونعيد تقييم الموقف لنعرف لمن يتم منح هذه التأشيرات وما علاقة هذه المجموعات إن كانت هناك علاقة بإجراءات استخراج التأشيرات”.

.@SecRubio on @FaceTheNation: “We are not going to be in partnership with groups that are friendly with Hamas. We're going to pause those visas … and we are going to pause this program and re-evaluate how those visas are being vetted and what relationship if any has there been… pic.twitter.com/y0TnBDtj44 — Department of State (@StateDept) August 17, 2025

وقال إن مكاتب الكونغرس قدمت أدلة على أن “بعض الجهات التي تتفاخر وتشارك في الحصول على هذه التأشيرات لها صلات قوية بجماعات إرهابية مثل حماس” لكنه لم يقدم أدلة أو أسماء لتلك الجهات.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن هذا النوع من التأشيرات كان يستخدم داخل الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة لعلاج الحالات الحرجة وبينهم الأطفال الصغار.