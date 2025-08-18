الأخبار|أمريكا

واشنطن توقف تأشيرات القادمين من غزة والخارجية تعيد تقييم الموقف

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو (غيتي إيميجز)
18/8/2025

أعلنت الإدارة الأمريكية الأحد وقف منح التأشيرات لدخول الولايات المتحدة للأفراد القادمين من قطاع غزة حتى إشعار آخر.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية على منصة إكس “سيتم إيقاف منح جميع تأشيرات الزيارة للأفراد من قطاع غزة، حتى يتم القيام بمراجعة شاملة وكاملة للعملية والإجراءات المتبعة من أجل إصدار عدد محدود من التأشيرات الطبية الإنسانية المؤقتة في الأيام الأخيرة”.

من جانبه أوضح وزير الخارجية ماركو روبيو لبرنامج “واجه الأمة” على قناة “سي بي اس” أن القرار جاء بعدما “تواصلت العديد من مكاتب الكونغرس مع الوزارة للاستفسار حول هذا الشأن”.

ونشرت الخارجية الأمريكية على صفحتها على منصة إكس جانبا من تصريحات روبيو قال فيها “لن نكون شركاء لأي مجموعات صديقة لحماس سنوقف هذه التأشيرات وسنعلق هذا البرنامج بالكامل ونعيد تقييم الموقف لنعرف لمن يتم منح هذه التأشيرات وما علاقة هذه المجموعات إن كانت هناك علاقة بإجراءات استخراج التأشيرات”.

وقال إن مكاتب الكونغرس قدمت أدلة على أن “بعض الجهات التي تتفاخر وتشارك في الحصول على هذه التأشيرات لها صلات قوية بجماعات إرهابية مثل حماس” لكنه لم يقدم أدلة أو أسماء لتلك الجهات.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن هذا النوع من التأشيرات كان يستخدم داخل الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة لعلاج الحالات الحرجة وبينهم الأطفال الصغار.

المصدر: الألمانية + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

