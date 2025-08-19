إسرائيل تطالب بإنهاء عمل قوات اليونيفيل ولبنان يتمسك بوجودها

ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم”، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الاسرائيلي جدعون ساعر وجه رسالة رسمية لنظيره الأمريكي ماركو روبيو يطالبه فيها ​بوقف عمل قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام المعروفة باسم “يونيفيل” في جنوب لبنان.

وقال ساعر في رسالته إلى روبيو إن “اليونيفيل فشلت في مهمتها الأساسية وهي منع تموضع حزب الله جنوب نهر الليطاني”.

وعلى الجانب الآخر، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسك بلاده ببقاء قوات اليونيفيل في جنوب لبنان طوال المدة اللازمة لتنفيذ القرار 1701.

عون يتمسك ببقاء اليونيفيل

وقالت الرئاسة اللبنانية، في تغريدة على حسابها على منص إكس اليوم الثلاثاء، إن “الرئيس عون يؤكد لقائد “اليونيفيل” اللواء ديوداتو ابانيارا، ” تمسك لبنان ببقاء القوات الدولية في الجنوب طوال المدة اللازمة لتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته، واستكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية”.

وشدد عون على أهمية التعاون بين الجيش و”اليونيفيل” وأهالي البلدات والقرى الجنوبية.

وأُنشئت “اليونيفل” بموجب قراري مجلس الأمن الدولي 425 و426 الصادرين في 19 مارس/آذار 1978 وذلك لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعادة السلام والأمن الدوليين.

وعقب حرب يوليو/تموز 2006، قام مجلس الأمن، بموجب القرار 1701، بتعزيز “اليونيفيل” وأناط بها مهام إضافية من خلال العمل بتنسيق وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان.

تمديد ولاية اليونيفيل في لبنان

تأتي هذه التطورات في وقت بدأ فيه مجلس الأمن الدولي، أمس الإثنين، مناقشة مشروع قرار قدّمته فرنسا لتمديد ولاية قوة اليونيفيل لمدة عام واحد، تمهيدا لانسحابها تدريجيا.

وردّا على سؤال عن موقف الولايات المتّحدة التي تتمتّع بحقّ النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، قال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “نحن لا نعلّق على مفاوضات جارية في مجلس الأمن الدولي”.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن مشروع القرار يتضمن تمديد ولاية اليونيفيل حتى 31 أغسطس/آب 2026 ويتضمّن كذلك فقرة يُعرب فيها مجلس الأمن عن “عزمه العمل من أجل انسحاب” القوة الأممية لكي تصبح الحكومة اللبنانية “الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان”.

ومن المقرّر أن يصوّت أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر على مشروع القرار في 25 أغسطس/آب، قبل انتهاء ولاية اليونيفيل في نهاية الشهر.