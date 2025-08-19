الأرض تُسرق والرزق يُسلب.. بؤرة استيطانية جديدة تحاصر مزارعين فلسطينيين في الخليل (فيديو)

اشتكى مزارعون فلسطينيون، من منعهم من دخول أراضيهم في بلدة “بيت أولا” شمال غرب الخليل، جنوب غرب الضفة الغربية المحتلة، عقب إقامة بؤرة استيطانية جديدة، من قبل مستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي حديثهم للجزيرة مباشر، أكد المزارعون أن البؤرة الاستيطانية هي الأولى في بلدة “بيت أولا”، وتقع على مقربة من جدار الفصل العنصري.

مصدر الرزق الوحيد

وقال المزارع عبد القادر العملة، إنه لم يتمكن من إخفاء صدمته، وهو يشاهد مجموعة من المستوطنين ينصبون كرافانات وسط أرضه المزروعة بالزيتون والخضراوات منذ أكثر من 25 عامًا.

وزاد “هذه الأرض ورثناها عن آبائنا وأجدادنا، والمستوطنون يمنعوننا من الوصول إليها بسبب البؤرة الجديدة”.

وأفاد المزارع أن المستوطنين استولوا على 2.5 دونم من أراضي الفلسطينيين لإقامة البؤرة، كما أنهم يمنعون أصحاب الأراضي المحيطة من دخولها، ويستعينون بجنود الاحتلال لصد الفلسطينيين ومنعهم من قطف ثمارهم وعمارة أراضيهم.

وأبدى العملة للجزيرة مباشر، تخوفه من إقامة البؤرة وتوسعها عبر ضم المزيد من الأراضي التي تعتبر متنفسًا وحيدًا للبلدة، ويعتمد عليها جزء كبير من الفلسطينيين كمصدر رزق.

وختم بعزم وإصرار “لن أترك أرضي، وسوف أتواجد فيها رغم محاولات منعي من دخولها، وأدعو كل المزارعين للدفاع عن أراضيهم وعدم التفريط فيها”.

سرطان الاستيطان

وقال المزارع، وائل فراش، وهو صاحب إحدى الأراضي، إنهم تفاجأوا بإقامة البؤرة الرعوية، ما دفعهم للتواجد في أراضيهم، مضيفًا “المستوطن بدأ بخيمة، ثم بدأ العمل بمعدات وشق طرقا في الأراضي التي استولى عليها”.

وعبّر فراش عن تخوفه من تفشي وتوسع البؤرة عبر العربدة والهيمنة التي ينهجها المستوطنون، وأضاف بقهر أن المستوطنين يطاردون حتى رعاة الأغنام، واصفًا الاستيطان في المنطقة بـ”السرطان”.

ودعا المزارع أصحاب الأراضي للعودة إليها لمنع سيطرة الاحتلال على باقي المناطق المحيطة، مشددا “نحن ثابتون في هذه الأراضي، ورثناها أبا عن جد، ولا يمكن أن نتخلى عنها”.

وبحسب مركز أبحاث الأراضي الفلسطيني، فإن عدد البؤر الاستيطانية منذ بداية عام 2025 ارتفع في الضفة الغربية إلى نحو 95 بؤرة، وفي الخليل جنوب الضفة وصل إلى 15 بؤرة غير شرعية.