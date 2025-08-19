الخارجية القطرية: لا ضمانات حقيقية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة سوى التزام الطرفين

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد ضمانات حقيقية على الأرض في قطاع غزة سوى التزام الطرفين بتطبيق اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأضاف ماجد الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي في الدوحة اليوم، أن قطر ومصر، تلقتا رد حماس بشأن مقترح وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن إنه “رد إيجابي”.

وقال الأنصاري “نحن في انتظار الرد الإسرائيلي عقب موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار”. وأضاف أنه “لا مدى زمنيا للرد، وعرفنا أن إسرائيل تبحث الأمر ونتمنى ردا سريعا وإيجابيا”.

“لحظة فارقة”

وأكد ماجد الأنصاري، أن رد حركة حماس على المقترح كان إيجابيا، ويتطابق المقترح الذي وافقت عليه حماس بشكل كبير مع ما وافقت عليه إسرائيل سابقا.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية “نحن الآن في لحظة فارقة وإذا لم نصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة فسوف نكون أمام كارثة إنسانية ستجعل الكوارث التي سبقتها تتقزم”.

وكشف الأنصاري، أن زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لمصر تركزت على دفع الجهود باتجاه التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار المتحدث باسم الخارجية القطرية إلى أن رئيس الوزراء القطري على اتصال مع المبعوث الأمريكي بشأن صفقة وقف إطلاق النار في غزة.

“ضمانة لنجاح أي اتفاق”

وفي حديثه عن وقف إطلاق النار في غزة، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، إن الالتزام ببنود الاتفاق من الطرفين يشكل أهم ضمانة لنجاح أي اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأشار المتحدث باسم الخارجية القطرية، إلى أن هناك حراك إيجابي بشكل عام، وقال “نتمنى أن يتم البناء عليه للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة”.

وأمس الاثنين، قال مصدر من حركة حماس للجزيرة، إن الحركة أبلغت الوسطاء بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالموافقة على مقترحهم، وأوضح المصدر أنه تم تقديم المقترح يوم الأحد.

وقال مصدر مطلع على المحادثات للجزيرة إن حماس وافقت على المقترح الذي قدَّمه الوسيطان القطري والمصري.

وذكر أن المقترح يتضمن وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية لمدة 60 يوما، يعيد خلالها الجيش الإسرائيلي التموضع لإتاحة المجال لدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

