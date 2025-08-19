الدولار يرتفع بعد قمة أوكرانيا في البيت الأبيض

حقق الدولار مكاسب طفيفة أمام العملات الرئيسية، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تقيم فيه الأسواق العالمية نتائج قمة البيت الأبيض حول أوكرانيا، وتترقب المؤشرات حول سعر الفائدة خلال المؤتمر السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 % إلى 98.192 بعد أن أخبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الاثنين أن الولايات المتحدة ستساعد في ضمان أمن أوكرانيا في أي اتفاق لإنهاء الحرب مع روسيا.

توقعات بزيادة الطلب على الدولار

وقالت تينا تينغ، المحللة المستقلة للأسواق في أوكلاند، إنه “في الوقت الحالي، تتوخى الأسواق الحذر”، إذ يقيم المتعاملون التأثيرات المحتملة على أسواق الطاقة العالمية، لكن الدولار يرتفع أمام العملات الرئيسية الأخرى.

وقال بارت واكاباياشي، مدير فرع ستيت ستريت في طوكيو، إن “الدولار ملاذ آمن عند تزايد المخاطر الجيوسياسية”، وفي حال التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، يتضمن أن تتحمل الدول الأوروبية العبء الأكبر في نفقات الدفاع، سيتم التخلي بكثافة عن اليورو والجنيه الإسترليني لصالح الدولار.

وأضاف “من المتوقع أن يزيد هذا من الإقبال على الدولار، وبالتالي قد نشهد ارتفاعه”.

الندوة السنوية للاحتياطي الفيدرالي

وتسعى الأسواق للحصول على مؤشرات هذا الأسبوع من الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن المسار المحتمل لأسعار الفائدة.

ومن المقرر أن يتحدث رئيس المجلس جيروم باول عن التوقعات الاقتصادية وإطار عمل سياسة البنك المركزي.

واستقر اليورو عند 1.1656 دولار منخفضا 0.04 % حتى الآن في التعاملات الآسيوية. ويتحرك في منتصف نطاق التداول الذي استقر عنده خلال الأسبوعين الماضيين.

وتخلى الجنيه الإسترليني عن مكاسبه السابقة وسجل 1.3501 دولار في أحدث التعاملات ليتراجع إلى أدنى مستوى لنطاقه المسجل على مدار الأسبوع الماضي.

بعد تراجعه أمس أمام اليوان الصيني عاد الدولار إلى الارتفاع أمام العملة الصينية اليوم الثلاثاء مسجلا 7.135 يوان لكل دولار. وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول بسوق الصرف الأجنبي الفورية.

وخالفت العملات الرقمية الاتجاه العام، إذ انخفضت عملة بتكوين 1.3 % لتتراجع لليوم الثالث على التوالي بعد أن سجلت صعدت لمستوى قياسي يوم الخميس. وتراجعت عملة إيثر 2.9 %، مواصلة خسائرها لليوم الثاني.