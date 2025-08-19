الرئاسة الفرنسية ترد بقوة على رسالة نتنياهو إلى ماكرون

نددت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، بالاتهامات التي وجَّهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، ووصفتها بأنها “خاطئة” و”شائنة” و”دنيئة” و”مبنية على مغالطات”.

وكان نتنياهو قد ذكر أن دعوة ماكرون إلى الاعتراف بدولة فلسطين تغذي معاداة السامية، وتشجع حركة حماس.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيانها إن “الرسالة التي بعث بها رئيس الحكومة الإسرائيلية لن تمر من دون رد”، مشددة على أن الجمهورية الفرنسية “تحمي وستواصل حماية جميع مواطنيها من أتباع الديانة اليهودية”.

وأضاف الإليزيه أن المرحلة الحالية “تتطلب الجدية والمسؤولية، لا الخلط المتعمد ولا محاولات التلاعب”، في إشارة إلى الانتقادات التي رأتها باريس غير مبررة ومبنية على مزاعم سياسية.

ويأتي التوتر الكلامي بين باريس وتل أبيب عقب تصريحات نتنياهو الأخيرة التي هاجم فيها ماكرون بسبب موقف فرنسا الداعي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وكانت قناة “آي 24” الإسرائيلية قد نقلت عن رسالة بعثها نتنياهو إلى ماكرون قوله إن “دعوتكم للاعتراف بدولة فلسطينية تسكب الوقود على نار معاداة السامية. هذه ليست دبلوماسية، بل استرضاء. إنها تكافئ إرهاب حماس، وتزيد من إصرار الحركة على عدم إطلاق سراح الرهائن”.