المقاومة الفلسطينية تعلن استهدافات جديدة ضد آليات الاحتلال وجنوده في غزة (فيديو)

بثت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة في فلسطين، مساء الثلاثاء، مشاهد مصورة لما وصفته بقصف تحشدات لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته شرق بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس، باستخدام صاروخ من طراز 107.

وأظهرت المشاهد أحد رجال المقاومة وهو يعد الصاروخ للإطلاق، وقد دون عليه أسم ألوية الناصر صلاح الدين، وأظهرت البيانات المرفقة مع عملية الإطلاق أن العملية جرت يوم الاثنين.

وفي تطور ميداني متصل، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها بعد عودتهم من خطوط القتال، أكدوا تنفيذ عملية أسفرت عن تدمير جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع “D9” عصر الأحد، في ملعب المناصرة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وتأتي هذه العمليات في سياق رد فصائل المقاومة الفلسطينية على ما وصفتها بـ”الإبادة الجماعية” التي يواصل الاحتلال ارتكابها بحق المدنيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتشمل القتل والتدمير والتهجير والتجويع، في ظل دعم أمريكي وصمت دولي.