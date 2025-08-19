“بابا أحمد وماما حياة في الجنة”.. تضرعات طفلة فلسطينية فقدت أفراد عائلتها (فيديو)

ببراءة الأطفال، تسمي الطفلة الفلسطينية، ريفان، التي لم يتجاوز عمرها ثلاث سنوات، أسماء والديها وأشقائها الذين استشهدوا في الحرب: “بابا اسمه أحمد، وماما حياة، ومراد، ومصطفى، وحامد… كلهم في الجنة”.

ذكريات مريرة

مهند يوسف حافظ جنيد، عم الطفلة ريفان، يستعيد أحداث مأساة الطفلة التي فقدت كل عائلتها بعد قصف مدفعي لقوات الاحتلال استهدف مدينة جباليا في قطاع غزة، في ديسمبر عام 2023.

تم انتشال ريفان من تحت الأنقاض بينما كانت في حضن والدتها التي استشهدت في القصف، وكان عمرها وقتها عام ونصف فقط.

يروي عمها كيف كانت الظروف صعبة للغاية: النزوح، التشرد، قلة الموارد، وعدم وجود من يعتني بها وهي في هذه السن الصغيرة.

اليوم، أصبحت ريفان في عمر الثلاث سنوات، ولا تنسى صورة والديها وأشقائها، وتحاول أن تتذكر أسمائهم.

تطلب من عمها أن يكتب أسماءهم ويُريها صورهم، لتبقى ذاكرتها حية، وتواصل الدعاء لهم رغم صغر سنها.

“الناجي الوحيد”.. بين الحزن والأمل

ويتحدث عمها عن مصطلح “الناجي الوحيد” في إشارة إلى الطفلة ريفان، ويقول: “إنه مصطلح صعب ومؤلم جدًا، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالأيتام الصغار الذين فقدوا كل أقاربهم المقربين”.

ولكنه يستطرد قائلًا: “الوضع يبقى أفضل قليلًا لأن ريفان لديها عمها وعمتها وجدتها، وهو ما يخفف الأمر بعض الشيء، على عكس الكثيرين الذين فقدوا عائلاتهم بالكامل”.

كان المدير العام للصحة في قطاع غزة، أعلن في آخر إحصائية، أن هناك 44 ألف طفل يتيم، وأكثر من مليون طفل يعانون من صدمات نفسية في القطاع .