ترامب يعلن ترتيبات لقمة سلام مع زيلينسكي وبوتين… والكرملين يؤكد استعداد بوتين للقاء

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين أنه بدأ ترتيبات لعقد قمة سلام ثنائية بين نظيريه الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين، على أن تتبعها قمة ثلاثية يشارك فيها هو نفسه.

وكتب ترامب في منشور عبر تطبيق “تروث سوشال” عقب محادثات مطولة يوم الاثنين مع زيلينسكي وقادة أوروبيين في البيت الأبيض:”لقد اتصلت بالرئيس بوتين، وبدأت ترتيبات اجتماع، في موقع سيجرى تحديده، بين الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي”.

وأضاف “بعد هذا الاجتماع، سنعقد اجتماعا ثلاثيا أنا والرئيسين”.

بوتين: مستعد للقاء زيلينسكي

وأكد مساعد في الكرملين لوكالة رويترز، أنّ بوتين وترامب أجريا اتصالًا بشأن استمرار المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.

وفي السياق، نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر مطّلع على المباحثات، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الأميركي دونالد ترامب باستعداده للقاء الزعيم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، أنّ بوتين أبلغ ترامب باستعداده للقاء زيلينسكي، وذلك خلال مكالمة هاتفية جرت على هامش المحادثات التي استضافها ترامب في البيت الأبيض مع زيلينسكي وزعماء أوروبيين.

الضمانات الأمنية

وذكرت وكالة رويترز عن المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، أنّ ترامب تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واتفقا على عقد اجتماع بين بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في غضون أسبوعين.

وأضاف المستشار: “لست متأكدًا مما إذا كان بوتين سيتحلى بالشجاعة للحضور إلى القمة بوجود زيلينسكي.”

كما رحّب المستشار الألماني بإعلان ترامب بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

إنهاء الأزمة وإحلال السلام

وكان موقع أكسيوس الأميركي قد نقل عن مصدر مطّلع أنّ الرئيس الأميركي قال، أثناء اجتماعه بزيلينسكي والقادة الأوروبيين، إنّه يريد التحدث مع بوتين، وإنه يسعى لعقد القمة قريبًا.

كما أضاف الموقع، نقلًا عن مصدرين، أنّ ترامب اتصل ببوتين بينما كان زيلينسكي وسبعة قادة أوروبيين مجتمعين في البيت الأبيض.

ويأتي لقاء ترامب بالقادة الأوروبيين بعد قمة ألاسكا التي جمعته، الجمعة الماضي، مع نظيره الروسي بوتين، حيث بحث الزعيمان سبل وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.