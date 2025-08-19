تقرير: أوكرانيا تعرض على ترامب صفقة أسلحة ضخمة للحصول على ضمانات أمنية

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن أوكرانيا ستتعهد بشراء أسلحة أمريكية بقيمة 100 مليار دولار، بتمويل أوروبي، وذلك سعيا للحصول على ضمانات أمريكية بشأن أمنها في حال التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب مع روسيا، وفقا لوثيقة اطلعت عليها الصحيفة.

ويشمل المقترح الذي تقدمت به أوكرانيا أيضا صفقة بين واشنطن وكييف بقيمة 50 مليار دولار لإنتاج طائرات مسيّرة، عبر شركات أوكرانية رائدة في هذه التكنولوجيا، التي اهتمت بها أوكرانيا منذ بداية الحرب مع روسيا عام 2022.

ولم تحدد الوثيقة نوعية الأسلحة التي تسعى أوكرانيا، بمساندة الدول الأوروبية، لشرائها من الولايات المتحدة، غير أن الصحيفة أوضحت أن كييف أكدت بوضوح حاجتها على الأقل إلى 10 من أنظمة “باتريوت” للدفاع الجوي لحماية مدنها من الصواريخ الروسية، علاوة على حاجتها إلى صواريخ ومعدات عسكرية أخرى.

“نبيع أسلحة ولا نمنح شيئا”

وقالت الصحيفة إن مقترح أوكرانيا يهدف إلى توضيح المكاسب التي يمكن أن يحققها قطاع صناعة السلاح الأمريكي في حال تقديم ضمانات أمنية أمريكية لأوكرانيا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أجاب سؤالا في البيت الأبيض، يوم أمس الاثنين، عن تقديم المزيد من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بقوله “لن نمنح شيئًا.. نحن نبيع أسلحة”.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال، مساء أمس الاثنين، بعد لقاء مع قادة أوروبيين حول أوكرانيا في البيت الأبيض، إن واشنطن سوف “تنسق لضمانات أوروبا الأمنية”، دون أن يتعهد بشكل مباشر بدعم عسكري لكييف.

لا تنازل عن الأراضي

وتنص الوثيقة الأوكرانية على أن “السلام الدائم لا ينبغي أن يعتمد على التنازلات والهدايا المجانية” للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بل على “إطار أمني قوي من شأنه أن يمنع العدوان في المستقبل”.

وأكدت الوثيقة أن أوكرانيا لن تقبل اتفاقا يتضمن تنازلا عن أراضيها لروسيا، وأنها تصر على وقف إطلاق النار باعتباره الخطوة الأولى للتوصل إلى اتفاق سلام شامل.

وفقًا للوثيقة، ترفض كييف أيضًا الاقتراح الذي قدمه بوتين لترامب في ألاسكا بتجميد خطوط القتال إذا انسحبت القوات الأوكرانية كليا من إقليم دونباس.

وتصر كييف أيضًا على الحصول على تعويض كامل من روسيا عن الأضرار التي لحقت بها أثناء الحرب، والتي من المحتمل أن يتم سدادها من خلال الأصول السيادية الروسية المجمدة في الدول الغربية التي تبلغ قيمتها 300 مليار دولار.