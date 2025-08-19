“خطوة غير مبررة”.. أستراليا ترد على قرار إسرائيل بسحب تأشيرات ممثليها لدى السلطة الفلسطينية

انتقدت الحكومة الأسترالية، الثلاثاء، قرار إسرائيل سحب تأشيرات الدبلوماسيين الأستراليين المعتمدين لدى السلطة الفلسطينية، ووصفت الخطوة بأنها “غير مبررة”.

وجاء هذا القرار الإسرائيلي بعد أن منعت كانبيرا النائب الإسرائيلي المتطرف سيمحا روتمان من دخول أراضيها، حيث كان يعتزم القيام بجولة لإلقاء خطابات.

كما يتزامن التوتر مع إعلان أستراليا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في بيان: “إن سحب تأشيرات الدبلوماسيين رد فعل غير مبرر”، مضيفة: “في الوقت الذي نحتاج فيه إلى مزيد من الحوار والدبلوماسية، تختار حكومة نتنياهو عزل إسرائيل وتقويض الجهود الدولية نحو السلام وحل الدولتين”.

خلفيات التوتر المتصاعد

وكان وزير الداخلية الأسترالي توني بورك قد برر منع دخول روتمان، المنتمي إلى حزب “الصهيونية الدينية” المشارك في الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو، قائلا إن بلاده “لن تسمح بدخول أشخاص ينشرون الفرقة والكراهية”.

وفي المقابل، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الاثنين أنه سحب تأشيرات ممثلي أستراليا لدى السلطة الفلسطينية، ووجّه سفارة بلاده في كانبيرا إلى دراسة أي طلب رسمي أسترالي للحصول على تأشيرة دخول إلى إسرائيل.

ويأتي الموقف الأسترالي ضمن توجه أوسع من عدة دول، بينها فرنسا وبريطانيا وكندا، أعلنت مؤخرًا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.