رئيس تجمُّع قبائل وعشائر غزة: لن نقبل بأي حاكم دخيل على القطاع (فيديو)

أكد الدكتور علاء الدين العكلوك، رئيس تجمُّع قبائل وعشائر غزة، أن إدارة غزة يجب أن تكون بيد أهلها فقط، مشددا على رفض أي حاكم دخيل على القطاع.

وأوضح في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر، مساء الثلاثاء، أن القطاع يمتلك المقومات العلمية والسياسية اللازمة لإدارة شؤونه، وأن الهدف هو أن يكون قطاع غزة جزءا من الدولة الفلسطينية المنشودة بعاصمتها القدس الشريف.

وأشار العكلوك إلى الدور الكبير للمقاومة الفلسطينية في الدفاع عن الحق الفلسطيني، مثمنا موافقتها على مقترح الهدنة الأخير، ومشددا على ضرورة أن يضغط المجتمع الدولي على الاحتلال لقبول المقترح وإنهاء الحرب المتواصلة على القطاع.

انتشار الأمراض بين الأطفال

وأكد رئيس التجمع أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد لغزة ولا لأهلها العيش بأمان، محذرا من استمرار القتل والتدمير والتهجير، ومطالبا المجتمع الدولي بالنظر إلى القطاع بعين الإنسانية والضغط لإنهاء العدوان.

وتطرَّق العكلوك إلى الوضع الإنساني المتفاقم في غزة، موضحا أن القطاع يعاني مجاعة حقيقية، حيث يعجز الأهالي عن توفير رغيف الخبز ويكتفون بالعدس والدقة، مشيرا إلى انتشار الأمراض بين الأطفال نتيجة نقص الغذاء.

وأكد أن المنظمات الأممية هي صمام الأمان القادر على توزيع المساعدات بعدالة على المحتاجين، بينما تحاول بعض الجهات استغلال المساعدات لأغراض شخصية، وهو ما يعمق الأزمة الإنسانية.

“غزة الإنسانية” لا تحافظ على كرامة الإنسان

ولفت إلى أن “منظمة غزة الإنسانية”، رغم اسمها، لا تحافظ على كرامة الإنسان الفلسطيني، مؤكدا ضرورة أن تدار عمليات توزيع المساعدات بشفافية وإنسانية، بما يحفظ كرامة كل محتاج في القطاع.

وختم العكلوك حديثه بالدعوة إلى استمرار الجهود الدولية لدعم أهالي غزة، موضحا أن العالم لم يفقد الأمل في الإنسانية، وأن الحقوق الإنسانية الأساسية لكل فلسطيني، في الغذاء والماء والعيش الكريم، يجب أن تصان.