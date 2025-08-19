شاهد: جنازة رمزية للشهيد أنس الشريف في أمستردام بمشاركة مصورة لوائل الدحدوح

نظّم العشرات من المواطنين في العاصمة الهولندية، بدعوة من منظمة “صحفيون من أجل فلسطين“، جنازة رمزية للصحفي الشهيد أنس الشريف وزملائه من طاقم قناة الجزيرة.

وردّد المشاركون شعارات مطالبة بالعدالة لغزة، ولجميع الذين استهدفتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كما شارك الصحفي وائل الدحدوح عبر اتصال مصوّر، مشيدًا بالوقفة التضامنية مع الصحفيين ومع قطاع غزة، الذي يعاني حرب إبادة وحشية على يد الاحتلال الإسرائيلي.

هولندا تضغط على إسرائيل

كانت وزارة الخارجية الهولندية قد طلبت، قبل أيام، توضيحات من السفارة الإسرائيلية لديها بشأن اغتيال ستة صحافيين بقصف إسرائيلي، بينهم مراسلا قناة الجزيرة، أنس الشريف ومحمد قريقع.

كما طلبت الخارجية من الجيش الإسرائيلي تقديم أدلة تدعم مزاعم ارتباط الصحافيين الستة بحركة حماس، وأدانت جمعية الصحافيين الهولنديين اغتيال إسرائيل للشريف.

وسبق للحكومة الهولندية أن حظرت دخول الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين بن غفير وبتسلئيل سموتريتش إلى أراضيها، متهمةً إياهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين والدعوة إلى تطهير عرقي في قطاع غزة.

وفي التاسع والعشرين من يوليو/تموز، قالت الحكومة الهولندية، في رسالة نشرتها، إنها ستستدعي سفير إسرائيل في البلاد للتنديد بالوضع “الذي لا يُحتمل ولا يمكن الدفاع عنه” في قطاع غزة.

كما أعلنت الحكومة الهولندية تأييدها لتوصية الاتحاد الأوروبي بالحد من وصول إسرائيل إلى برنامجه الرئيسي لتمويل الأبحاث الجامعية، مؤكدةً أنها ستضغط من أجل فرض عقوبات تجارية أوروبية على إسرائيل.