ضياء رشوان للجزيرة مباشر: الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي بشأن اتفاق غزة (فيديو)

كشف رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، أن جهود الوساطة المصرية والقطرية أسفرت عن التوصل لاتفاق هدنة شامل لمدة 60 يوما، كاشفا عن عنصرين ساهما في إنجاز الاتفاق.

وأوضح رشوان خلال مداخلة مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، الاثنين، أن مصر أرسلت اليوم للجانب الإسرائيلي الموافقة النهائية للفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة حماس، على التعديلات المطروحة على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، مشيراً إلى أن الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي لاتخاذ القرار النهائي.

وشدد رشوان على أن الوساطة المصرية القطرية نجحت في تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية، متمنيا أن يشكل الاتفاق بداية موفقة لمسار جديد ينهي الحرب.

وأضاف أن إصرار الوسيطين وصمود الشعب الفلسطيني كانا عنصرين رئيسيين في إنجاز الاتفاق، مشيرا إلى أن شروط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخمسة ورفضه للصفقة الجزئية تعني أن الاتفاق الحالي سيكون شاملا وليس مؤقتا.

وأكد رشوان أن الفصائل الفلسطينية طالبت بضمانات أمريكية لتنفيذ الاتفاق، لافتاً إلى أن الجانب الأمريكي سيكون حاضراً في المراحل النهائية.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حريص على أن يظهر كبطل للسلام.

أما بالنسبة لمسألة انسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة، فقال رشوان إن “نتنياهو كان قد أعلن عن شروط صارمة تتعلق بالانسحاب، مما يعقد الأمور. لكن الاتفاق الحالي يتضمن انسحابات جزئية حول مناطق محددة في قطاع غزة، مع تقديم ضمانات تفاوضية وضغط من الأطراف الوسيطة لتحقيق تقدم في هذا الملف”.

وأوضح أن “الانسحاب الكامل قد يأخذ وقتا طويلا ولن يتم خلال الفترة المؤقتة المحددة بـ 60 يومًا”.

وأكد أن “الاتفاق يعكس تغييرات كبيرة على المستوى الدولي، حيث أن الدعم لإسرائيل أصبح أقل، مما يضغط عليها للتوصل إلى حلول”، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يدركون أهمية هذا الاتفاق من الناحية الاستراتيجية، “رغم وجود تحفظات تكتيكية”.

وقال إن “الاتفاق يمثل خطوة نحو تحقيق مصلحة مشتركة عربية وفلسطينية ويضع إسرائيل في موقف حرج أمام المجتمع الدولي والمحلي”.

وختم رشوان بالتأكيد على أن اتفاق الهدنة مع الضمانات المقترحة يفتح الطريق نحو اتفاق نهائي قد يغيّر مسار الأحداث في غزة والمنطقة بأسرها.

بنود اتفاق غزة

وقال مصدر مطلع على المحادثات للجزيرة إن حماس وافقت على المقترح الذي قدَّمه الوسيطان القطري والمصري.

وذكر المصدر أن المقترح يتضمن وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية لمدة 60 يوما، يعيد خلالها الجيش الإسرائيلي التموضع لإتاحة المجال لدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف المصدر أنه “خلال 60 يوما سيتم تبادل أسرى فلسطينيين مقابل نصف الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة”.

وقال المصدر إن هذه الخطوة بداية الطريق للحل الشامل، مشيرا إلى أن المقترح يتضمن مسارا للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب.

وأضاف المصدر أن “هذه أفضل الخيارات لحماية سكان قطاع غزة من التصعيد الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية”.