شهداء وجرحى وطائرات الاحتلال تشن غارات عنيفة على منطقة الصفطاوي بمدينة غزة (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، أن قوات الاحتلال شنت سلسلة غارات عنيفة بالطائرات، على منطقة الصفطاوي شمال غربي مدينة غزة، وسط استمرار العدوان واستهداف المدنيين.

واستشهد عدد من الفلسطينيين منذ فجر اليوم الثلاثاء وأصيب العشرات بسلسلة غارات إسرائيلية وهجمات بالمدفعية وغارات استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة.

قتل الجوعى

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطينيين في محيط مراكز توزيع المساعدات شمالي رفح، بجنوب القطاع، مما أسفر عن استشهاد عدد منهم.

وفي دير البلح بوسط القطاع، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف استهدف محيط مدنيين بشارع البركة، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون قرب محور نتساريم عندما كانوا ينتظرون المساعدات.

وفي مدينة غزة، أوقع قصف إسرائيلي قتلى وجرحى قرب مفترق الكلية الجامعية، وأدى استهداف آخر لخيمة نازحين في محيط الكلية غربي خان يونس إلى مقتل طفلة وإصابة آخرين.

قوافل الشهداء في غزة

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، اليوم الثلاثاء، باستشهاد 31 فلسطينيا وإصابة 197 آخرين من منتظري المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 62 ألفا و64 شهيدا و156 ألفا و573 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023، مشيرة إلى استشهاد 60 مواطنا وإصابة 343 آخرين بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة إن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأضاف البيان أنه “ضمن شهداء لقمة العيش: بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 31 شهيدًا و197 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,996 شهيدًا وأكثر من 14,898 إصابة”.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية 3 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 266 وفاة، من ضمنهم 112 طفلًا.