عائلات الأسرى توجه رسائل إلى نتنياهو بعد موافقة حماس على الصفقة الأخيرة (فيديو)

وجهت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة اتهامات مباشرة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحاولة إفشال صفقة التبادل المقترحة، مؤكدة أن هناك فرصة حقيقية لإبرام اتفاق يعيد جميع الأسرى دفعة واحدة، وأن التعنت الحكومي يشكل تهديدا مباشرا على مصير أبنائها.

وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، في مؤتمر صحفي مساء الاثنين، إن نتنياهو “يكذب ويضع شروطا غير قابلة للتنفيذ” بهدف إفشال الصفقة، مشيرة إلى أن حماس قد أبدت موافقتها على المقترحات الأخيرة بينما يواصل رئيس الحكومة البحث عن ذرائع لتعطيل أي اتفاق محتمل.

وأضافت “لن نسمح لنتنياهو بإفشال الصفقة مرة أخرى، ولن نقبل بأن يبقى أبناؤنا في أنفاق غزة”.

“إعادة الأسرى قبل هزيمة حماس“

وشددت العائلات على أن الأولوية القصوى يجب أن تكون لإعادة الأسرى قبل أي حديث عن هزيمة حماس أو استمرار الحرب، محملين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن أي فشل في إنجاز الصفقة.

وقالت “المسؤولية تقع على رئيس الحكومة لإعادة جميع الأسرى، ولن نقبل بأي ذرائع سياسية لعرقلة هذا المسار”.

وأكد المشاركون أن الضغط الشعبي هو الطريق الوحيد لإجبار نتنياهو على المضي في صفقة شاملة، داعين المواطنين إلى مواصلة النزول إلى الشوارع وتنظيم الاحتجاجات والإضرابات.

“لا وعود فارغة”

وقال أحد آباء الأسرى “لقد خرج مئات الآلاف يوم الأحد، وهذه الروح وصلت إلى قلوب الأسرى الأحياء. علينا أن نخرج مجددا ونواصل النضال حتى يتحقق الإفراج عن جميع أبنائنا”.

وتحدَّث بعض ذوي الأسرى عن معاناتهم الشخصية، وقال والد أحد الجنود الأسرى “ما أريده فقط هو أن أدفن ابني وأصلي عند قبره. لا نريد المزيد من المماطلة والوعود الفارغة”.

رسالة إلى نتنياهو: كفى تلاعبا

في حين أشار آخر إلى أن أكثر من 42 أسيرا قُتلوا في الأسر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكدا أن الوقت ينفد، وأن مصير 50 أسيرا آخرين معلق على قرار نتنياهو.

ووجهت العائلات رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء، جاء فيها “كفى تلاعبا. هناك صفقة ممكنة الآن، وعليك أن توافق عليها فورا. عليك أن تستجيب لإرادة الشعب الذي خرج بالآلاف إلى الشوارع، فإعادة الأسرى يجب أن تكون قبل كل شيء، حتى قبل تدمير حماس”.

وختمت العائلات مؤتمرها بتأكيد استمرار نضالها حتى تنفيذ صفقة تبادل شاملة، وقالت “لن نتخلى عن أبنائنا. سنواصل الاحتجاج مرة تلو الأخرى، ولن نساوم حتى نرى جميع الأسرى يعودون إلى منازلهم وتنتهي هذه الحرب”.