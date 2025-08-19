عجلة الخرطوم تدور من جديد.. عودة الحافلات بعد توقف دام عامين (فيديو)

عادت حركة الحافلات إلى العاصمة السودانية بعد توقف دام عامين، بسبب الحرب، واستُأنفت الحافلات الرحلات إلى جميع أنحاء الخرطوم.

وكان التوقف ناتجا عن تدمير الحرب للبنية التحتية، بما في ذلك الطرق وشبكات التنقل، مما تسبب في إعاقة حركة تنقل السكان، وحاجتهم إلى سلك طرق معقدة، ومسافات طويلة.

وقال أحد الركاب لوكالة فيوري، أنه كان يضطر للمشي سيرا على الأقدام لمسافات طويلة، حتى يجد وسيلة نقل إلى وجهته، لكن مع عودة الحافلات أصبح الأمر سهلا.

عادت الحياة

وأعرب راكب آخر عن سعادته بعودة عمل الحافلات، وقال لوكالة فيوري “شعور جميل حقا، كأن الحياة عادت من جديد”.

وأفاد بأن الحياة بدأت تعود تدريجيا إلى السودان، بعد الآثار التي خلفتها الحرب من معاناة وتشرد ودمار.

وناقشت لجنة الأمن في الخرطوم خططًا لتنظيم النقل وتحديد مواقف السيارات ومحطات الحافلات، ووضع مقترحات لتحسين شبكة المواصلات.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حربا أسفرت، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص، ونزوح ولجوء نحو 15 مليونًا، فيما قدّرت دراسة لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.