قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل رسالة هجومية بعثها نتنياهو لماكرون

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف بدولة فلسطين، معتبرا أنها تمثل خطوة “غير دبلوماسية” وتؤدي إلى “تأجيج معاداة السامية” وتعقيد ملف “الرهائن” في غزة.

ونقلت قناة “آي 24” الإسرائيلية عن رسالة بعثها نتنياهو إلى ماكرون قوله إن “دعوتكم للاعتراف بدولة فلسطينية تسكب الوقود على نار معاداة السامية. هذه ليست دبلوماسية، بل استرضاء. إنها تكافئ إرهاب حماس، وتزيد من إصرار الحركة على عدم إطلاق سراح الرهائن”.

وأضاف نتنياهو أن تصريحات الرئيس الفرنسي “تشجع أولئك الذين يهددون اليهود الفرنسيين، وتغذي موجات الكراهية التي تجتاح شوارع فرنسا ضد اليهود”، مؤكدا أن ماكرون بتلك الخطوة “دفع حماس إلى التشبث بمواقفها وعدم إبداء مرونة في مفاوضات التبادل”.

وفي رسالته، دعا نتنياهو فرنسا إلى “استبدال الضعف بالفعل، والتساهل بالحزم”، مشددا على ضرورة أن يتم ذلك قبل حلول موعد واضح، هو رأس السنة العبرية في 23 سبتمبر/ أيلول المقبل.

ويأتي تصعيد نتنياهو تجاه باريس في وقت تتزايد فيه الدعوات الأوروبية للاعتراف بدولة فلسطين، بعد خطوات مماثلة اتخذتها دول عدة في القارة خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي تعتبره الحكومة الإسرائيلية “مكافأة للإرهاب” بينما يراه الفلسطينيون “تصحيحا لمسار تاريخي”.