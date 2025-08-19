كاتبة إيرلندية شهيرة تعلن التبرع بعوائد مسلسلين بريطانيين لصالح “بالستين أكشن”

تعهدت الكاتبة الأيرلندية سالي روني، بالتبرع بعوائد مسلسلين اقتبستهما هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) من روايتين لها لمنظمة التحرك من أجل فلسطين (بالستين أكشن) التي حُظرت في المملكة المتحدة بعد تصنيفها “منظمة إرهابية” لدعمها القضية الفلسطينية.

وأعلنت الكاتبة، التي نالت روايتها الثانية “أناس عاديون” (نورمل بيبول)، التي صدرت عام 2018، ونسختها التلفزيونية عبر بي بي سي، إشادة دولية؛ قرارها في صحيفة “آيريش تايمز”.

وقالت روني إنها اختارت الصحيفة الصادرة في دبلن بدلا من صحيفة بريطانية لأن ذلك “غير قانوني الآن” بعد حظر منظمة “بالستين أكشن” في بريطانيا في مطلع شهر يوليو/تموز الماضي.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أن “دعم المجموعة يعد جريمة بموجب القانون”.

وتجنب المتحدث باسم رئيس الوزراء التعليق بشكل مباشر على ما أعلنته روني، لكنه قال إن هناك “فرقًا بين إظهار الدعم لمنظمة محظورة، وهو ما يشكل جريمة بموجب قانون الإرهاب، والاحتجاج المشروع دعمًا لقضية ما”.

كما نقلت الغارديان عن خبير قانوني أن روني قد تتعرض للاعتقال والمحاكمة إذا عبرت عن تأييدها لمنظمة “بالستين أكشن” بشكل علني خلال معرض الكتاب في بريطانيا.

“سأعمل ضد الإبادة الجماعية”

وقالت سالي روني في مقال بصحيفة أيريش تايمز إن “هيئة الإذاعة الحكومية في المملكة المتحدة تدفع لي بانتظام عائدا عن أعمالي. أود أن أوضح أنني أنوي استخدام هذه العوائد بالإضافة إلى شهرتي بشكل أوسع، لمواصلة دعم بالستين أكشن والعمل المباشر ضد الإبادة الجماعية بكل الطرق الممكنة”.

وأضافت روني “اعترفت الحكومة الأيرلندية، إلى جانب كل منظمة إنسانية تقريبًا في جميع أنحاء العالم، بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في فلسطين”.

ومضت روني قائلة “أرى لزاما عليّ أن أوضح مرة أخرى أنني، مثل مئات المتظاهرين الذين أوقفوا نهاية الأسبوع الماضي، أؤيد بالستين أكشن. إذا كان هذا يجعلني مؤيدة للإرهاب بموجب القانون البريطاني، فليكن”.

اعتقال 700 متظاهر

منذ حظر المجموعة، أوقف أكثر من 700 شخص، معظمهم خلال تظاهرات مؤيدة لها في مدن بريطانية مختلفة.

وألقت الشرطة البريطانية القبض على أكثر من 500 شخص في احتجاج بساحة البرلمان في لندن في 9 أغسطس/آب الجاري لرفعهم لافتات تدعم المجموعة. ويعد هذا هو العدد الأكبر من الاعتقالات خلال تظاهرة واحدة في العاصمة.

وقالت الشرطة إن 60 منهم على الأقل سيُحالون إلى المحاكمة.

ودخل الحظر الحكومي لبالستاين أكشن حيز التنفيذ في 5 يوليو/تموز الماضي، بعد أيام من إعلانها مسؤوليتها عن اقتحام قاعدة جوية في جنوب إنجلترا، وإلقاء الدهان على طائرتين. وقالت المنظمة إن تحرك نشطائها جاء ردا على الدعم العسكري غير المباشر الذي تقدمه لندن لإسرائيل في حربها في غزة.

أصبح الانضمام إلى منظمة “بالستين أكشن” أو الإعلان عن تأييدها جريمة جنائية يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما في بريطانيا.