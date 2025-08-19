“كمقاول عقاري”.. هكذا يقيّم ترامب ضياع القرم وخسارة إسرائيل لغزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأسبق باراك أوباما منح روسيا شبه جزيرة القرم، مشيرا إلى أنها كانت خسارة فادحة لأوكرانيا، وتسببت في “كثير من الكراهية التي نراها اليوم”.

وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز “كمقاول عقاري، خسارة شبه جزيرة القرم صفقة فادحة، ولا يضاهيها في السوء إلا غزة بالنسبة لإسرائيل“.

وأوضح ترامب أن أوكرانيا كانت دائما “منطقة عازلة بين الناتو وروسيا، ولا يمكن تغيير ذلك الوضع”، مضيفا “بصفتي رئيسا للولايات المتحدة، أضمن ألا نقوم بنشر قواتنا على الأراضي الأوكرانية”.

وأوضح أن أوروبا “مستعدة لنشر جنودها على الأرض في أوكرانيا، وسننظر إلى المسألة في حينها”، وفق قوله، بينما يمكن للولايات المحدة تقديم الغطاء الجوي.

محاولة عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي

وأكد ترامب في المقابلة أنه يسعى لعقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مؤكدا أن علاقته معهما “جيدة”.

وأشار إلى أنه يأمل “أن يتعامل بوتين بشكل جيد، وأن يظهر زيلينسكي بعض المرونة”.

وأوضح أنه سيعرف موقف بوتين خلال الأسبوعين المقبلين، مضيفا أنه “من المحتمل أنه لا يرغب في إبرام صفقة، وإذا لم يتعامل مع الأمر بشكل جيد فسيكون الموقف صعبا”.

وعلى الجانب الآخر، ردت روسيا بحذر على مساعي ترامب، من أجل ترتيب لقاء سريع بين بوتين وزيلينسكي.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على شاشة التلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء، إن موسكو منفتحة -مبدئيا- على أي صورة من صورالمحادثات، مضيفا “ولكن يجب على جميع جهات الاتصال، بما يشمل رئيسي الدولتين، أن تكون مستعدة بأقصى قدر من العناية”.

“سيموت 40 ألفا في شهر أو شهرين”

وأوضح ترامب في المقابلة أن بعض الزعماء الأوروبيين “ليس لديهم الشعور نفسه بالإلحاح فيما يتعلق بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا” كما هو الحال معه.

وذكر ترامب أن أحد الزعماء الأوروبيين، وهو “شخص رائع”، وفق وصفه، اقترح “أن نلتقي بعد شهر أو اثنين لبحث التطورات في أوكرانيا”.

ورد ترامب على هذه الاقتراح بقوله “شهر أو شهرين؟ سيموت 40 ألف شخص آخر خلال شهر أو شهرين. علينا القيام بذلك الليلة”، مضيفا أنه اتصل ببوتين في الليلة نفسها التي التقى خلالها مع الزعماء الأوروبيين.

وهذه أبرز النقاط الأخرى التي تناولها ترامب في المقابلة: