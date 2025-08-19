ليلة قاسية تحت القصف العنيف.. شهداء وجرحى مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، باستشهاد 17 فلسطينيا، بينهم 4 أطفال وامرأتان، بنيران الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم الثلاثاء، في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال إن عددا من الفلسطينيين استشهد بمناطق متفرقة من غزة، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، إذ استهدف الاحتلال خيام النازحين ومنتظري المساعدات.

وذكر مراسل الجزيرة مباشر أن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في شارع البركة بدير البلح وسط قطاع غزة.

ليلة قاسية تحت القصف

واستهدفت هجمات قوات الاحتلال، خيام النازحين والمواطنين ونقاط انتظار المساعدات، وتوغل جيش الاحتلال خلال ساعات الليل في حي الصبرة بمحيط مدرسة الصبرة جنوبي مدينة غزة، مع قصف مدفعي عنيف.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن عددا من الفلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في منطقة أبو شريعة بحي الصبرة بمدينة غزة، جراء القصف العنيف الذي خلف دمارا واسعًا وحالة من الهلع بين السكان.

وحاصرت قوات الاحتلال عائلات داخل منازلها دون تمكنها من الخروج وسط استمرار القصف والتحركات العسكرية، حيث عاش السكان ليلة قاسية تحت وطأة قصف مدفعي عنيف استمر من ساعات المساء حتى فجر اليوم.

وجنوب قطاع غزة، شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد جراء غارة جوية إسرائيلية على منطقة حي الأمل غرب مدينة خان يونس، وسط استمرار الغارات والقصف.

قوافل الشهداء في غزة

وجرى صباح اليوم الثلاثاء تشييع عدد من الشهداء في مستشفى شهداء الاقصى من بينهم 5 شهداء لعائلة مسمح تم استهدافهم بصاروخ في خيمة بمنطقة البصة فجر اليوم، إضافة إلى شهداء قتلوا برصاص الاحتلال قرب كيسوفيم أثناء تأمين المساعدات.

يأتي ذلك وسط عمليات نسف واسعة للمنازل نفذها جيش الاحتلال في حيي الصبرة والزيتون (جنوب شرق) وقصف الطيران الحربي، في العملية العسكرية التي بدأها جيش الاحتلال في 11 أغسطس/ آب الجاري.

المدير الطبي لمجمع الشفاء الطبي بغزة د.حسن الشاعر يكشف عن إصابات "شديدة الخطورة" ومقاومتها للمضادات الحيوية بين المصابين الفلسطينيين#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/YiB7THstz1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 19, 2025

إعادة احتلال غزة

وفي 8 أغسطس/آب الجاري، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإعادة احتلال مدينة غزة، وسط تنديد أممي ودولي وعربي.

وفي الحادي عشر من أغسطس الجاري-وفي إطار تنفيذ الخطة، بدأ الجيش الإسرائيلي هجوما واسعا على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، تخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وتهجير للسكان.