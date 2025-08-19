“ماذا تفعل لو كنت مكان أبو مازن؟”.. إليك ما قاله فهمي هويدي ردا على السؤال (فيديو)

قال الكاتب المصري فهمي هويدي إن الإجابة على سؤال حول ما الذي يمكن أن يفعله إن كان محل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) هو “أمر محرج كثيرا”.

وأضاف هويدي، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، أنه “لم يتمن أن يكون مكان الرئيس أبو مازن، الذي لم نجد منه حتى الغضب، إلا على المقاومة، بينما كان الغضب على الإسرائيليين بأدب شديد”.

وتابع هويدي قائلا لمذيع الجزيرة مباشر سالم المحروقي “أرجو أن تسحب السؤال عن افتراض ما يمكن أن أفعله لو كنت مكان السيد أبو مازن”، مضيفا “لا أتمنى أن أكون بهذا المكان أو أن اقترب منه، وأتحرج كثيرا في التفصيل فيه”.

خيارات المقاومة

وتحدث هويدي عن الخيارات المتاحة أمام المقاومة الفلسطينية، ووصفها بأنها “محدودة، إما أن تقاوم أو أن تسلم”، مضيفا أن التسليم “غير وارد من البداية”.

وأضاف أن “المقاومة محكومة بخرائط إقليمية، إما أن تساعد على ترجيح كفة المقاومة أو إضعافها بشكل يؤدي إلى التسليم، وحينها سيكون الاستشهاد هو الحل الوحيد”.

وكان عباس قد شن، خلال افتتاح جلسة المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله خلال شهر إبريل/نيسان الماضي، هجومًا لاذعًا على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وطالبها بتسليم الأسرى الإسرائيليين “لسد الذرائع أمام استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة“، وفق قوله.

واتهم عباس حماس بأنها “وفرت للاحتلال المجرم ذرائع لتنفيذ جرائمه في قطاع غزة، وأبرزها حجز الرهائن”.