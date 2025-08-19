ماكرون: لا يجب الوثوق ببوتين.. وموحدون لدعم أوكرانيا (فيديو)

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن العملية السياسية لحلحلة أزمة الحرب الأوكرانية الروسية ستتضمن مشاركة الأوروبيين لضمان الأمن القاري.

وأضاف ماكرون، عقب لقائه مع عدد من القادة الأوروبيين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس ترامب واثق من قدرته على التوصل إلى اتفاق سلام، مشيرًا إلى أن سلسلة من الاجتماعات الثنائية والثلاثية ستُعقد خلال الأيام والأسابيع المقبلة، بهدف إنهاء النزاع في أسرع وقت ممكن.

ماكرون: روسيا ترفض السلام

وشدد ماكرون على أن التعهدات الروسية لا تعني شيئًا، وأن أوكرانيا بحاجة إلى ضمانات أمنية حقيقية تحمي سيادتها وتخفف من خسائر أراضيها، مع الالتزام بالقانون الدولي.

وأوضح أن خبرة أوروبا خلال 15 سنة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أظهرت أنه إذا تمكن من تحقيق مكاسب من خلال الحرب، فلن يتجه إلى المفاوضات.

وأشار ماكرون إلى أن روسيا كانت ترفض وقف إطلاق النار، بينما كان الرئيس الأمريكي مقتنعًا بإمكانية تحقيق اتفاق سلام. وأكد على ضرورة إعداد قائمة عقوبات وضغوط إضافية على روسيا حال عدم التوصل إلى اتفاق.

الضمانات الأمنية

وأضاف أن أوروبا ملتزمة بدعم أوكرانيا والوقوف إلى جانبها من خلال الضمانات الأمنية والمساهمة العسكرية، مشيرًا إلى أنه تم العمل منذ فبراير على تجهيز القوات وتدريبها، بالإضافة إلى توفير المعدات اللازمة لمواجهة أي هجمات روسية محتملة.

وأكد ماكرون أن الضمانات الأمنية ليست مجرد تصريحات، بل تمثل مؤشرات استراتيجية ملموسة، لافتًا إلى أن أوروبا تسعى لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة، حيث سيخفف التزام الجانب الأمريكي العبء على أوروبا ويساهم في تحقيق استقرار شامل في المنطقة.

وفيما يخص اتفاقيات وقف إطلاق النار، شدد ماكرون على أن أوروبا كانت دائمًا حريصة على اتفاق سلام صلب، موضحًا أن روسيا لم تُظهر استعدادها للانخراط في العملية السياسية، مؤكّدًا على ضرورة التوصل إلى هدنة عاجلة لإنهاء القصف وحماية المدنيين.