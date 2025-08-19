مستشار سابق لرئيس حكومة بريطانيا يكشف تفاصيل اعتقاله بسبب فلسطين (فيديو)

“أعارض الإبادة وأدعم فلسطين أكشن” كلمات كتبها جوناثون بوريت، المستشار البيئي السابق لرئيس وزراء بريطانيا، ورفعها على لافتة قرب البرلمان وأدت لاعتقاله تحت قانون “مكافحة الإرهاب”.

روى جوناثون للجزيرة مباشر، بعد إطلاق سراحه بكفالة، تفاصيل الواقعة التي اعتُقل بسببها مع نحو 500 شخص بعد اعتراضهم على حظر حركة “العمل لأجل فلسطين”.

وقال بوريت، ذو 75 عاما، إنه اعتُقل بموجب المادة 13 من قانون الإرهاب، وأنه الاعتقال الأول في حياته، مشددا “لم أندم، لقد فعلت الصواب”.

وتابع: غرضنا من الوقفة كان إقناع الحكومة البريطانية رفع الحظر عن منظمة “فلسطين أكشن”، والسماح لها باستئناف أنشطتها، وأيضا “الاحتجاج على بيع الأسلحة لإسرائيل وعلى تورط حكومتنا في الإبادة الجماعية”.

واعتبر المستشار السابق، أن “العصيان المدني مهم للضغط على الحكومات”، وأن قرار وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، بفرض إجراءات على “فلسطين أكشن” كان “خاطئًا وغير قانوني”.

وقال للجزيرة مباشر إن “فلسطين أكشن كانت المنظمة الأكثر فعالية في إظهار تواطؤ الحكومة البريطانية في الإبادة الجماعية الجارية في غزة”.

واعتبر المستشار السابق، أن حركة “فلسطين أكشن”، أحرجت الحكومة البريطانية والوزراء ووزيرة الداخلية على وجه الخصوص، ولهذا السبب قيدوا الحركة من أجل إخفاء تواطؤهم المستمر والبغيض”.

إبادة بيئية

ولفت بوريت الذي ينشط في المجال البيئي منذ 50 عاما إلى “الإبادة البيئية” التي يرتكبها الاحتلال في غزة، موضحا “سيستغرق الأمر عقودًا لإصلاح الأرض، ناهيك عن جراح هذه الإبادة الجماعية المروعة”.

وأضاف في حواره مع الجزيرة مباشر “نحن بحاجة إلى إضافة جريمة الإبادة البيئية إلى جريمة الإبادة الجماعية، التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي حتى نتمكن من محاسبته وتجنب هذا الدمار في المستقبل لشعوب أخرى”.

اعتقال 500 محتج

واعتقل أكثر من 700 شخص من مؤيدي “فلسطين أكشن”، منذ حظرها أوائل يوليو/تموز الماضي وتصنيفها “منظمة إرهابية”، 500 منهم اعتقلوا أثناء احتجاج للحركة يوم السبت 9 أغسطس/آب الجاري، ويعتقد أنه أعلى عدد اعتقالات مسجل على الإطلاق في احتجاج واحد في العاصمة البريطانية.

وتأسست “فلسطين أكشن” عام 2020، وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصبحت من أكبر الحركات الداعمة لفلسطين في أوروبا، وتقوم أنشطتها غالبا على الاحتجاج ضد الشركات البريطانية المتواطئة مع إسرائيل، ومن أبرز أعمالها تعطيل إنتاج الطائرات المسيّرة في مصنع “إلبيت سيستمز” في مدينة بريستول.