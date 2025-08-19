مستقبل الحرب الأوكرانية..زيلنسكي يبعث برسائل مبطنة بعد لقائه مع ترامب (فيديو)

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن ترحيبه بمخرجات لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدًا أنّ نتائج اللقاء كانت إيجابية.

وأشار زيلينسكي إلى الاتصالات التي قال ترامب إنّه أجراها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مضيفًا: “الرئيس الأميركي دعم فكرة عقد اللقاء الثلاثي في أسرع وقت ممكن.”

لقاءات ثنائية وثلاثية

وأوضح أنّ روسيا، خلال مكالمة بوتين وترامب، عرضت عقد اجتماع ثنائي مع أوكرانيا، على أن يتبعه لقاء ثلاثي.

وفي ما يخص مسألة التنازل عن بعض الأراضي الأوكرانية مقابل المضي في عملية السلام، شدد زيلينسكي على أنّه يفضّل إرجاء النقاش حولها إلى حين لقاء بوتين، قائلاً: “مسألة الأراضي الأوكرانية بالغة الأهمية، وأبقيها للحديث المباشر مع الرئيس بوتين.”

وأكد زيلينسكي أنّ الأولوية تكمن في إنهاء الحرب نهائيًا، لا مجرد تعليقها، مشددًا على أهمية التوصل إلى اتفاق دائم.

الضمانات على رأس الأولويات

كما تناول ملف الضمانات الأمنية باعتباره خطوة أولى أساسية نحو إنهاء الحرب، مشيدًا بالدعم الأوروبي الذي حظيت به أوكرانيا خلال المحادثات، وقال: “أشكر القادة الأوروبيين على إظهار دعم قوي ومتواصل لأوكرانيا.”

وأضاف أنّه تلقى إشارة مهمة من الولايات المتحدة بشأن الانخراط في منظومة الضمانات الأمنية والمساعدة في تنسيقها، موضحًا أنّه سيتم الاتفاق على تفاصيلها خلال عشرة أيام.

واختتم زيلينسكي بالتشديد على ضرورة تعزيز المنظومة الدفاعية لبلاده، عبر دعم الإنتاج العسكري المحلي، والحصول على أسلحة أميركية متطورة، وضمان توفير أجور ورواتب عالية للضباط والجنود.