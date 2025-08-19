ناشط بريطاني: هكذا تتورط بلادي في إبادة غزة (فيديو)

قال الناشط والممرض البريطاني لي إيفانز إن اعتقاله الأخير من قِبل الشرطة البريطانية بسبب دعمه لغزة، زاد من صلابته وإصراره رغم تهديد حريته.

وتعرَّض إيفانز، الأسبوع الماضي، للاعتقال للمرة الثالثة بموجب قانون الإرهاب، بسبب نشاطه الداعم للقضية الفلسطينية، مما قد يعرّضه لمحاكمة قد تنتهي بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما.

وأضاف إيفانز، في حديث للجزيرة مباشر، أن اعتقاله المتكرر “كشف تورط الحكومة البريطانية في دعم الإبادة الجماعية في غزة والاحتلال غير الشرعي لفلسطين”.

ويرى أن “السجن أداة فاشية لقمع الشعوب، وبريطانيا لا تملك ديمقراطية حقيقية كما تدّعي، كما أن اللوبي الصهيوني يشتري النظام القضائي البريطاني، ويتحكم في سياسات حكومته”.

العالم يقف مع فلسطين

ووجَّه إيفانز رسالة إلى من دعموه بعد اعتقاله، قائلا “اثبتوا، فنحن إنسانية واحدة وحب واحد، ونقف معا ضد الإبادة والفاشية والقمع”.

ويرى الناشط أن العالم بدأ يقف مع فلسطين، ليس فقط عبر المظاهرات والضغط على الحكومات، بل من خلال مبادرات مثل أسطول “مادلين” الذي انطلق من فرنسا في يونيو/حزيران الماضي.

وأشار إلى أسطول “الصمود العالمي”، الذي يستعد للانطلاق ويضم وفودا من نحو 50 دولة، لافتا إلى أنها تحركات تسعى بسلمية لرفع الحصار عن غزة وإدخال المساعدات.

توسُّل للعبور إلى غزة

ووصف إيفانز ما يحدث في غزة بأنه “إبادة جماعية ضد شعب مسلم مسالم”، مشددا على أن قناة الجزيرة شكلت بالنسبة له مصدرا للحقيقة في أحلك اللحظات التي مر بها على مدار سنوات.

وحظي الممرض البريطاني بشهرة واسعة، بعد انتشار مقطع فيديو مؤثر له أمام جندي مصري وهو يتوسل السماح له بالعبور للإسهام في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، خلال مشاركته في قافلة الصمود.