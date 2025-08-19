الأخبار|الهند

هندوس يعتدون على زميلهم المسلم ويجبرونه على ترديد شعاراتهم (فيديو)

مسلمون يؤدون صلاة الجمعة في ساحة بولاية راجاستان الهندية (الفرنسية)
وقار حسن-نيودلهي
19/8/2025

تعرض رجل مسلم للاعتداء وأُجبر على ترديد شعارات هندوسية، الجمعة، على يد 3 متطرفين هندوس في ولاية أوتاراخند شمالي الهند.

وتلقى المواطن رضوان أحمد، الضرب المبرح واللكم، وفق مقطع فيديو، مع إجباره على ترديد “تحيا الإله رام” و”المجد لأم الهند”، وهي شعارات هندوسية.

“بسبب لحيته”

وقال أحمد للجزيرة مباشر، إنه “تعرض للاعتداء بسبب لحيته”، فيما كان في استراحة من عمله في مصنع للسكك الحديدية في المنطقة.

وتابع “كنت ذاهبًا إلى مقهى للشاي داخل المصنع، وما إن رآني الثلاثة حتى بدؤوا بشتمي، وقالوا: هيا نضربه ونقطع رأسه”.

وأفاد أحمد أن عمالا آخرين تدخلوا لتخليصه من بين أيادي المعتدين، وأنه “كان سيموت لولا من الضرب المبرح على وجهه”، موضحا أن المعتدين يعملون معه في نفس المصنع.

واعتقلت الشرطة المتهمين بعد تداول الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد أن تقدم قادة مسلمون ببلاغ.

وأوضحت الشرطة أن المتهمين أجبروا مسلمًا آخر على ترديد شعارات هندوسية قبل الاعتداء على أحمد، وأفادت باتخاذ إجراءات سريعة ضد المتهمين، وقد جرى تقديمهم للمحكمة.

المصدر: الجزيرة مباشر

