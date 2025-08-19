هندوس يعتدون على زميلهم المسلم ويجبرونه على ترديد شعاراتهم (فيديو)

تعرض رجل مسلم للاعتداء وأُجبر على ترديد شعارات هندوسية، الجمعة، على يد 3 متطرفين هندوس في ولاية أوتاراخند شمالي الهند.

وتلقى المواطن رضوان أحمد، الضرب المبرح واللكم، وفق مقطع فيديو، مع إجباره على ترديد “تحيا الإله رام” و”المجد لأم الهند”، وهي شعارات هندوسية.

“بسبب لحيته”

وقال أحمد للجزيرة مباشر، إنه “تعرض للاعتداء بسبب لحيته”، فيما كان في استراحة من عمله في مصنع للسكك الحديدية في المنطقة.

وتابع “كنت ذاهبًا إلى مقهى للشاي داخل المصنع، وما إن رآني الثلاثة حتى بدؤوا بشتمي، وقالوا: هيا نضربه ونقطع رأسه”.

اعتدوا عليه بالضرب وهددوه بحلق لحيته.. ثلاثة هندوس يعتدون على مسلم ويجبرونه على ترديد شعارات هندوسية pic.twitter.com/evT3prBf3b — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 18, 2025

وأفاد أحمد أن عمالا آخرين تدخلوا لتخليصه من بين أيادي المعتدين، وأنه “كان سيموت لولا من الضرب المبرح على وجهه”، موضحا أن المعتدين يعملون معه في نفس المصنع.

واعتقلت الشرطة المتهمين بعد تداول الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد أن تقدم قادة مسلمون ببلاغ.

وأوضحت الشرطة أن المتهمين أجبروا مسلمًا آخر على ترديد شعارات هندوسية قبل الاعتداء على أحمد، وأفادت باتخاذ إجراءات سريعة ضد المتهمين، وقد جرى تقديمهم للمحكمة.