وزير الثقافة الفلسطيني يكشف تفاصيل اعتداء مستوطنين عليه في رام الله (فيديو)

كشف وزير الثقافة الفلسطيني، عماد حمدان، للجزيرة مباشر، تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له موكب الوزارة أثناء زيارة ميدانية لمنتدى “شارك الشبابي” في القرية الشبابية في منطقة كفر نعمة قرب رام الله، الاثنين.

وقال حمدان “أثناء تفقدنا للموقع واطلاعنا على مرافق المنتدى الذي يعمل على إقامة الأنشطة الثقافية، هاجمنا مستوطنون من مستوطنة مجاورة كانوا يقطعون الأشجار، ورفعوا أسلحتهم باتجاه الشباب المرافقين”.

وأضاف “ثم استدعوا مجموعات أخرى من المستوطنين لمساندتهم”، مشيرًا إلى أن جنود الاحتلال حضروا لاحقا لمناصرة المستوطنين واحتجازهم مع عدد من الشبان، بينهم مدير المنتدى، بدر الزماعرة، الذي لا يزال محتجزا، بحسب قوله.

وأكد وزير الثقافة أن ما جرى يمثل “اعتداءً على الهوية الثقافية الفلسطينية قبل أن يكون استهدافا لأشخاص بعينهم”.

قوات الاحـتـلال تحتجز وزير الثقافة الفلسطيني عماد حمدان ومرافقيه خلال زيارته بلدة كفر نعمة غربي #رام_الله#الجزيرة_مباشر #فلسطين pic.twitter.com/iniKvbGpip — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 18, 2025

تفاعل دولي

وتابع “هذه أعمال عربدة وغطرسة يقوم بها المستوطنون في كافة أرجاء الوطن للأسف، وكل ما يجري وكل ما يدور يقزم أمام ما يجري في غزة. ولكن لا بد من تسليط الأضواء أيضا على هذه الاعتداءات الهمجية وخصوصا على المرافق النشطة والمرافق الحيوية في فلسطين”.

وقال إن هذا الاستهداف يعكس محاولة الاحتلال والمستوطنين ثني الشباب عن أنشطتهم الثقافية والتطوعية وإيقاف دور المركز في خدمة المجتمع المحلي.

وأشار الوزير إلى أن الاعتداء أثار تفاعلًا دوليًّا، إذ تلقى اتصالات من عدد من السفراء الذين أدانوا الحادثة.

طمس الهوية الفلسطينية

وقال إن “في ذلك رسالة واضحة للاحتلال بأن المجتمع الدولي يقف ضد هذه الأعمال العدائية، ونحن بدورنا سنرفع تقارير رسمية للجهات المعنية”.

وشدد حمدان على أن هذه الاعتداءات “لن تثني الوزارة ولا المؤسسات الثقافية عن أداء رسالتها، بل ستزيدهم إصرارا”.

وختم الوزير الفلسطيني حديثه بالتأكيد على أن المواجهة مع الاحتلال ليست فقط عسكرية أو سياسية، بل ثقافية أيضا، قائلًا “نحن نتحدث عن الكتاب والشعراء والفنانين والمسرحيين والسينمائيين، وعن كل القطاعات الثقافية التي تشكل اللوحة الفسيفسائية للشعب الفلسطيني. الاحتلال يريد طمس هويتنا، لكننا نواجهه بالصمود الثقافي وتعزيز حضورنا الوطني”.