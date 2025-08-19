وزير الخارجية المصري يكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في حوار مع شبكة “إن بي سي” الأمريكية، الثلاثاء، عن تفاصيل مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال عبد العاطي إن المقترح ينص على هدنة لمدة 60 يوما، تشمل إطلاق بعض “الرهائن” والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، موضحا أن المبادرة أُعدت بمشاركة مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وأكد عبد العاطي أن الهدنة ستسمح بتدفق المساعدات الإنسانية والطبية بشكل فوري إلى سكان غزة لمواجهة أزمة المجاعة، مشددا بقوله “الكرة الآن في ملعب إسرائيل، ونأمل ردا إيجابيا سريعا”.

وأشار الوزير إلى أن حركة حماس أعلنت موافقتها على المبادرة عبر وساطة مصرية وقطرية، في حين لم تصدر إسرائيل موقفا رسميا حتى الآن.

في المقابل، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الثلاثاء “سياسة إسرائيل ثابتة ولم تتغير، تطالب بالإفراج عن جميع المختطفين الخمسين وفقا للمبادئ التي وضعها المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت) لإنهاء الحرب”.

وأضاف “نحن في المرحلة النهائية من حسم حماس، ولن نترك أي مختطف خلفنا”.

وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن المقترح الذي قبلته حماس “شبه متطابق” مع ما قبلته إسرائيل سابقا، وتمنى أن تقدم تل أبيب ردا “إيجابيا وسريعا” عليه.

والاثنين، أكدت “حماس” موافقتها على مقترح تقدَّم به الوسطاء، دون أن توضح مزيدا من التفاصيل بشأنه.